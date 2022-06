A Coruña: Alejandro Sueiras Fernández LM Gómez Pozo Edad: 25 años. (24/04/1997) Altura: 1,85 cm. Estudios en curso y/o cursados: Bachiller ciencias y selectividad Hobbies: gym enfocado al culturismo, música, cine, tiempo en pareja, deportes, viajar y amigos. Su talento consiste en: Tocar la guitarra eléctrica

Defínete en tres palabras: Natural, sensible, entregado



Instagram: @ale.su.fer





Albacete: Raúl Pérez Hermosa LM Gómez Pozo Edad: 22 años (25/09/1999) Altura: 1,80 cm Estudios (en curso y/o cursados): ESO Hobbies: deportes y videojuegos Se define en tres palabras como: Impredecible, leal y generoso.



Instagram: @raulete.__





Almería: Ignacio de Diego Martínez LM Gómez Pozo Edad: 25 años (13/07/1996) Altura: 1,88 cm Estudios (en curso y/o cursados): Técnico Superior en Acondicionamiento Físico; Máster en Prevención y Readaptación de Lesiones; cursando actualmente Grado Superior de Dietética Hobbies: Videojuegos, pádel, snowboard, tenis, trail, crossfit, natación, baloncesto, fútbol, escalada... Se define como: Natural, sincero y ambicioso.



Instagram: @nachodediego_





Araba: Ander Martínez San Policarpo LM Gómez Pozo Edad: 20 años (04/05/2022) Altura: 1,83 cm Estudios (en curso y/o cursados): marketing y publicidad/ estudio Corazza para el actor (interpretación) Hobbies: leer, escribir, actuar, waterpolo, quedar con amigos y familia. Su talento consiste en: actuar; sensibilidad. Se define como: constante, cabezón y resiliente.



Instagram: @andermartnez





Asturias: Sergio Huergo Landeras LM Gómez Pozo Edad: 20 años (13/05/2002)

Altura: 1'83 cm Estudios (en curso y/o cursados): Bachillerato ciencias, Técnico Superior en animación sociodeportiva TAFAD. Nivel Intermedio de inglés. Hobbies: Fútbol y todos los deportes en general. Se define como: Honesto, leal e inocente



Instagram: @_sergio.huergo_





Ávila: Arturo Ruiz Hernández LM Gómez Pozo Edad: 23 años (13/09/1998)

Altura: 1’81 cm Estudios (en curso y/o cursados): Grado Medio en Carrocería Hobbies: Naturaleza, viajes y el mundo del motor Se define como: Extrovertido, aventurero y un poco único



Instagram: @arturorh09





Badajoz: Pedro José Nieto Ortiz LM Gómez Pozo Edad: 20 años (30/07/2001) Altura: 1'75 cm Estudios (en curso y/o cursados): E.S.O y opositando para militar. Hobbies: Dibujar, salir con mis amigos, pasar tiempo con mi familia, tiempo con mis perros. Se define como: Simpático, sincero, optimista.



Instagram: @pedroj_sw





Barcelona: Iván Navarro Campos LM Gómez Pozo Edad: 23 años

Altura: 1,80 cm Estudios: Grado Medio en técnico de curas de enfermería y Grado Supeior en técnico dietista. Hobbies: Leer y el deporte. Talento: Tocar instrumento kalimba Defínete en 3 palabras: Resiliente, modesto y proactivo.



Instagram: @ivan.98_



Bizkaia: Julen Muñoz Álvarez LM Gómez Pozo Edad: 23 años (20/04/1999)

Altura: 1,86 cm Estudios (en curso y/o cursados): ESO, Bachillerato, TCP de cabina. Hobbies: Destacaría el deporte y viajar. Instagram: @julen.mt Defínete en tres palabras: Extrovertido, testarudo, risueño.

Burgos: Ángel Santana Núñez LM Gómez Pozo Edad: 26 años (06/02/1996)

Altura: 1,80 cm Estudios (en curso y/o cursados): TAFAD. Hobbies: Música, deporte, cine y amigos. Instagram: @angelsantana_rd Defínete en tres palabras: Honrado, enérgico y real.

Cáceres: Rodrigo Salas Pérez LM Gómez Pozo Edad: 24 años (26/06/1997) Altura: 1,80 cm Estudios (en curso y/o cursados): Graduado en Enfermería Hobbies: La música, viajar, los animales, el deporte. Instagram: @rodrigosalaspz Tu talento consiste en: Cantar. Defínete en tres palabras: Empático, perseverante y ambicioso.

Cádiz: Francisco Bravo Mochón LM Gómez Pozo Edad: 20 años

Altura: 1,82cm Estudios (en curso y/o cursados): Administración y Gestión Hobbies: Hacer deporte, pescar y pasar tiempo con mis amigos Instagram: @pacobravo1 Defínete en tres palabras: compañerismo, humildad y sinceridad.

Cantabria: Diego Castillo Santos LM Gómez Pozo Edad: 26 años Altura: 1,84 cm Estudios (en curso y/o cursados): Bachillerato, Patrón de Yate. Opositor correos. Hobbies: Mis aficiones son la montaña, donde practico senderismo, snowboard, viasferratas.. El mar, con actividades como el buceo, la natacion, padel-surf. Otros de mis principales hobbies es viajar y disfrutar de mi familia, amigos y perro. A parte de la musica, el gimnasio, pasear por la playa Instagram: @diegocastiilloo Defínete en tres palabras: Empático, alegre y dinámico.

Castellón: Marc Sánchez Martínez LM Gómez Pozo Edad: 25 años Altura: 1,73cm Estudios (en curso y/o cursados): ESO, Grado Superior de TAFAD y actualmente cursando Técnico en Operaciones Subacuáticas. Hobbies: gimnasio, snow, surf, pádel y bucear. Instagram: @_maarcsanchez Defínete en tres palabras: agradable, simpático y sincero.

Ceuta: Rodrigo Matoso Pulido LM Gómez Pozo Edad: 21 años Altura: 1,85 cm

Estudios (en curso y/o cursados): Técnico superior en enseñanzas de animación sociodeportivas, actualmente cursando 1o curso de fisioterapia. Hobbies: Tocar instrumentos, los deportes en general, disfrutar de los míos. Instagram: @rodrigomt07.pro Defínete en tres palabras: Empático, optimista y sociable.

Ciudad Real: Juan José García-Cervigón Lozano LM Gómez Pozo Edad: 25 años. Altura: 1,84 cm. Estudios (en curso y/o cursados): Transporte y Logística. Hobbies: La fotografía, el cine, el deporte y viajar. Instagram: @juanjogaarciac8 Tu talento consiste en: Dibujar. Defínete en tres palabras: perseverante, trabajador y humilde.

Córdoba: Pedro Paredes Álvarez LM Gómez Pozo Edad: 30 años. Altura: 1’80cm Estudios (en curso y/o cursados): Grado Superior en Prótesis Dentales, Grado Superior en Animación de Actividades Físico y deportivas, Curso de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo y estoy opositando para el Cuerpo Nacional de Policía. Hobbies: El deporte, la música, el mundo del gaming, senderismo, viajar. Instagram: @pedraco20 Tu talento consiste en: Cantar. Defínete en tres palabras: Sincero, ambicioso y entusiasta.

Cuenca: Nicolás Mateos Henrich LM Gómez Pozo Edad: 21 años Altura: 1,96 cm Estudios (en curso y/o cursados): Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) Hobbies: Viajar, Buceo, Leer Instagram: @ waitfornico Defínete en tres palabras: Independiente, perseverante, soñador.

Girona: Ricard Noguer Cano LM Gómez Pozo Edad: 33 años Altura: 1,82 cm Estudios (en curso y/o cursados): Ingeniería Técnica Eléctrica. Hobbies: Moda, deportes, motociclismo, animales. Instagram: @ricardnoguercano Tu talento consiste en: Bailar break dance Defínete en tres palabras: Persona muy pacífica, con mucho autocontrol y perfeccionista.

Granada: Javier Medialdea Tenorio LM Gómez Pozo Edad: 25 años

Altura: 1,90 cm Estudios (en curso y/o cursados): Nutrición humana y dietética. Varias especializaciones en nutrición deportiva y entrenamiento personal Hobbies: Ir al gimnasio, leer un libro, pasear por la playa Instagram: @4javivaldi Defínete en tres palabras: Exigente, detallista y ambicioso.

Guadalajara: Christian Jiménez Deig LM Gómez Pozo Edad: 26 años

Altura: 1.93 cm Estudios (en curso y/o cursados): ESO, microinformática y redes, nivel básico de Prevención de Riesgos Laborales, inglés, locución e interpretación. Hobbies: tocar la guitarra, entrenar y componer. Instagram: @christiandeigofficial Tu talento consiste en: cambiar la voz Defínete en tres palabras: integro, leal y persistente.

Gipuzkoa: Xabier Osa LM Gómez Pozo Edad: 29 años. Altura: 1,78m. Instagram: @xabiosa

Huelva: José Luis Alonso Navarro LM Gómez Pozo Edad: 23 años Altura: 1,84 cm Estudios (en curso y/o cursados): Administración y Dirección de Empresas. Hobbies: Carreras de Ultra Fondo, viajar y la lectura. Instagram: @jlalonso9 Tu talento consiste en: Pintar un retrato. Defínete en tres palabras: Empático, trabajador y respetuoso.

Huesca: Lorenzo Pueyo Susín LM Gómez Pozo Edad: 30 años Altura: 1,86 cm Estudios (en curso y/o cursados): Curso de técnico superior en animación de actividades físicas y actividades deportivas (TAFAD), Graduado en administración y dirección de empresas, máster en dirección financiera, contabilidad y control de gestión. Hobbies: fútbol, trail running, moda, teatro Instagram: @lorenpsu Defínete en tres palabras: positivo, resiliente y dinámico.

Illes Balears: Iván Cardell Ratón LM Gómez Pozo Edad: 26 años

Altura: 1,89 cm Estudios (en curso y/o cursados): Bachillerato y Grado Superior TAFAD. Hobbies: deportes de aventura, viajar, moda y fotografía. Instagram: @ivancardell Defínete en tres palabras: luchador, disciplinado e impaciente.

Jaén: Juan Mármol Torres LM Gómez Pozo Edad: 30 años Altura: 1,82 cm Estudios (en curso y/o cursados): Grado Medio de Electromecánica y Grado Superior de Automoción. Hobbies: Deporte, cine, amigos, viajar y motos. Instagram: @ marmol.199 Tu talento consiste en: hacer enduro con la moto. Defínete en tres palabras: ambicioso, divertido y cariñoso.

La Rioja: Álex Cónsul Carrillo LM Gómez Pozo Edad: 24 años

Altura: 1'78 cm Estudios (en curso y/o cursados): Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes. Actualmente estudio oposición para guardia civil. Hobbies: Disfrutar con los amigos, los videojuegos, el deporte, la música y pasar tiempo con la familia. Instagram: @alex.consul Tu talento consiste en: Soy una persona con mucha empatía. Defínete en tres palabras: Alegre, Cariñoso, Respetuoso.

Las Palmas: Kilian Guedes Ceballos LM Gómez Pozo Edad: 28 años

Altura: 1.84 cm Estudios (en curso y/o cursados): Grado Superior en Marketing y Publicidad y cursando el Grado en Psicología. Hobbies: El deporte, la gastronomía y la moda. Instagram: @killianguedes Defínete en tres palabras: empatía, aprendizaje y ambición.

León: Jeray Barrios Guijarro LM Gómez Pozo Edad: 18 años Altura: 1,96 cm Estudios (en curso y/o cursados): EGB en breve lo retomaré Hobbies: Me gusta mucho correr salir de casa sobre todo y en mi tiempo libre crear contenido para mis redes sociales. Instagram: @ jjerayy Mi talento es bailar para mi red social tiktok Defínete en tres palabras: Sincero, gracioso y constante.

Lleida: Rafael Nieva De Palma LM Gómez Pozo Edad: 31 años

Altura: 181 cm Estudios: Licenciatura en Diseño Gráfico. Postgrado en Tipografía y Diseño Editorial Hobbies: escuchar música, entrenar, salir a patinar, ir de compras. Instagram: @rafa.rafitto Talento: patinaje artístico Defínete en tres palabras: inquieto, pasional y tenaz

Lugo: Omar Franco Yebra LM Gómez Pozo Edad: 23 años Altura: 1,85 cm Estudios: ESO/Seguridad Privada Hobbies: Deportes, gym, escuchar música, moda, estética y el ocio nocturno. Instagram: @umaromi_ Talento: Sociabilizar con la gente Defínete en tres palabras: Seguro, Cariñoso, ambicioso

Madrid: Carlos Sanz Gálvez LM Gómez Pozo Edad: 19 años Altura: 1,88 cm Estudios (en curso y/o cursados): ESO Bachiller y opositor para bombero. Hobbies: El deporte y pasar tiempo con mi familia. Instagram: @_carlos07 Defínete en tres palabras: sociable educado y disciplinado.

Málaga: Miguel Guerrero Albarrán LM Gómez Pozo Edad: 28 años Altura: 1,87 cm Estudios (en curso y/o cursados): Bachillerato Hobbies: Llevar una vida saludable, practicar todo tipo de deportes, leer libros sobre inversiones y desarrollo personal, viajar, las películas de terror, la edición de vídeos y bailar bachata. Instagram: @mguerrero231 Tu talento consiste en: Bailar bachata Defínete en tres palabras: Extrovertido, honesto y ambicioso

Murcia: Daniel Lorente Alonso LM Gómez Pozo Edad: 20 años Altura: 1,91 cm Estudios (en curso y/o cursados): Estudiante de Ingeniería Mecánica Hobbies: Fórmula 1, viajar y practicar deportes. Instagram: @daniellorente_ Defínete en tres palabras: Disciplinado, constante y responsable.

Navarra: Aritz López Ibargüen LM Gómez Pozo Edad: 26 años Altura: 1,78 Cm Estudios (en curso y/o cursados): FP electricidad Hobbies: kick boxing, snowboard, gym, recortes de toros... Instagram: @aritzlopez Tu talento consiste en: Saltar y recortar toros. Defínete en tres palabras: Amable, respetuoso, tímido

Ourense: Borja Atanes Crespo LM Gómez Pozo Edad: 22 años

Altura: 1’92 cm Estudios (en curso y/o cursados): Bachillerator, TSEAS, 2o Educación Infantil Hobbies: Deportes, salir con amigos, el cine. Instagram: @borjaatanes_ Defínete en tres palabras: amigable, constante y risueño

Palencia: Daniel Méndez Miguel LM Gómez Pozo Edad: 25 años

Altura: 1,90 cm Estudios (en curso y/o cursados): Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias Hobbies: Practicar deporte gimnasio, pádel, triatlón. Me encanta la música, disfrutar de mi familia y amigos, pasear con mi perro y salir con la moto a conocer lugares nuevos de España. Instagram: @danimendez1015 Defínete en tres palabras: Humilde, luchador y perfeccionista.

Pontevedra: Alejandro Corbacho Rodríguez LM Gómez Pozo Edad: 29 años Altura: 1,87 cm Estudios: Bachillerato. Actualmente opositor a Policía Hobbies: Fitness, deportes acuáticos, pesca y leer. Instagram: @Acorba92 Defínete en 3 palabras: Tenaz, persistente y cabezota.

Salamanca: Sergio Martín Pajares LM Gómez Pozo Edad: 22 años

Altura: 1,95 cm Estudios (en curso y/o cursados): Prótesis dentales y actualmente opositando. Hobbies: Deporte, pasar tiempo con animales, escuchar todo tipo de música Instagram: @sergiopajares Defínete en tres palabras: Leal, honrado y sacrificado.

Segovia: Arnaldo Fernández De Santos LM Gómez Pozo Edad: 23 años Altura: 1,85 cm Estudios (en curso y/o cursados): Grado de emergencias y protección civil. Hobbies: Esquiar, bucear, montaña, viajar Instagram: @arnalfernandez Defínete en tres palabras: Cabezota, sociable, enérgico.

Sevilla: Alejandro Ruiz Moreno LM Gómez Pozo Edad: 21 años

Altura: 1,76 cm Estudios (en curso y/o cursados): Cocina y Gastronomía, Dietética y actualmente oposito. Hobbies: Gimnasio, senderismo, cocinar, viajar y comer. Instagram: @alex_ruzmo Tu talento consiste en: Bailar y cocinar Defínete en tres palabras: Persistente, caballeroso y serio.

Soria: Antonio Alonso Hernández LM Gómez Pozo Edad: 27 años Altura: 1,90 cm Estudios (en curso y/o cursados): Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Hobbies: gym, música y el fútbol. Instagram: @antonio8alonso Tu talento consiste en: Mi personalidad, bastante independiente y seguro de mi mismo. Defínete en tres palabras: Bondadoso, carismático y alegre.

Tarragona: Sergio Pereira Calvo LM Gómez Pozo Edad: 27 años

Altura: 1,89 cm Estudios (en curso y/o cursados): fisioterapia, celador y nutrición y entrenador personal. Hobbies: Deporte, viajar y música. Instagram: @pereiraa04 Defínete en tres palabras: Extrovertido, sociable y constante

Tenerife: Daniel Rodríguez Castro LM Gómez Pozo Edad: 23 años

Altura: 1.83 cm Estudios (en curso y/o cursados): Maestro en Educación Primaria especializado en Educación Física. Hobbies: El deporte y viajar. Instagram: @danicastro998 Defínete en tres palabras: persistente, observador y tranquilo.

Teruel: Adrián Sánchez Romo LM Gómez Pozo Edad: 25 años Altura: 1'79 cm Estudios (en curso y/o cursados): Grado Medio de Equipos Electrónicos de Consumo Hobbies: El deporte en general Instagram: @adrisromo Defínete en tres palabras: Educado, simpático y amable.

Valencia: Fran Albiach Contelles LM Gómez Pozo Edad: 20 años

Altura: 1’83 cm Estudios (en curso y/o cursados): Segundo curso de carrera de la doble titulación de Gestión Comercial, Marketing y Negocio Digital en inglés. Hobbies: Me apasiona el deporte, el cine, la fotografía, conocer gente nueva y el estudio de la filosofía y psicología de forma autodidacta. Instagram: @franalbiach Defínete en tres palabras: Leal, sincero y cariñoso.

Valladolid: Joel González González LM Gómez Pozo Edad: 22 años. Altura: 1’83cm. Estudios (en curso y/o cursados): Grado medio de Farmacia y Parafarmacia. Grado Superior de Acondicionamiento Físico. Hobbies: El deporte, hacer rutas por la naturaleza, la música, la moda, pasar tiempo con mi familia y amigos... Instagram: @joelglez_10 Defínete en tres palabras: Carismático, gentil y soñador.

Zamora: Roberto Martínez González LM Gómez Pozo Edad: 27 años

Altura: 1,84 cm Estudios (en curso y/o cursados): Grado Gestión Administrativa y Grado Superior Enseñanza y Animación Sociodeportiva. Hobbies: Fútbol, gimnasio, cine, coches y la moda. Instagram: @robertomargon Defínete en tres palabras: Educado, familiar y tranquilo.

Zaragoza: Jorge Heredia Belloso LM Gómez Pozo Edad: 25 años

Altura: 1,90 cm Estudios (en curso y/o cursados): Bachillerato, Grado superior de Realización de Proyectos Audiovisuales y espectáculos y grado superior de Marketing y Publicidad. Hobbies: Gimnasio, cine, moda, viajar. Instagram: @jorgeheredias Tu talento consiste en: Interpretación Defínete en tres palabras: Actitud, humildad, emprendedor.

