Le llegan a comparar con un príncipe de Disney, pero según reconoce Daniel Lorente, él es un chico normal. Empezó a los quince años en el mundo de la moda y ahora se ha coronado como Míster Internacional España 2022. Este joven, de 20 años, está cursando tercero de Ingeniería Mecánica en Murcia, y dice que va a compaginar sus estudios con las puertas que se le abran tras ganar el certamen en Pineda de Mar. En el plano personal, se considera un chico muy familiar y amigo de sus amigos. Por lo pronto, no tiene el corazón ocupado.

Daniel, ¿Ya te crees que hayas ganado?

Poco a poco voy aterrizando y me lo voy creyendo. Sobre todo, después de estar en Marbella en la Global Gift rodeado de gente famosa como Eva Longoria. En ese momento, te das cuenta de la repercusión que tiene ser míster.

¿Te lo imaginabas así?

Yo sabía que era un certamen de belleza importante, pero hasta que no lo sientes, no te das cuenta y sobrepasa todas tus expectativas.

¿Cómo decides presentarte?

Contacto con el director del certamen. Yo lo dije en casa y aunque se lo olían, fue una sorpresa para ellos. Fue una sorpresa para bien. Yo empecé en el mundo de la moda con quince años y siempre he sentido su apoyo.

Con quince años eres adolescente, ¿fueron tus padres los que te animaron?

No, estaba un día en un centro comercial y había un concurso de modelos. Entonces llamé a mi madre y le conté que me iba a presentar.

Supongo que tus padres te apoyaban con lo de la moda, pero te dejaron claro que tenías que tener unos estudios.

Ellos quieren que estudie, pero sobre todo yo, para asegurarme un futuro y tener algo fijo.

Este mundo donde has aterrizado, donde no es todo de color de rosa, puede llegar a asustar.

Por supuesto. Puedes hacerte muchas ilusiones en un principio, pero tienes que saber que esto igual no dura para toda la vida. Hay que afrontar este tipo de cosas con mucha cabeza.

¿Tú has sentido ese miedo, aunque no hayan pasado ni dos meses desde que fuiste coronado?

La verdad es que no. Yo estoy agradecido con todo lo que estoy viviendo.

LM Gómez Pozo

¿Te has considerado siempre un chico guapo?

Siempre me lo han dicho en casa, pero yo me considero un chico normal.

He llegado a leer que tienes un perfil de príncipe de Disney.

(Risas) Yo soy un chico totalmente normal, que coge el autobús para ir a la universidad, me encierro en la biblioteca a estudiar... Ojalá tuviera una vida de príncipe, la realidad es otra.

Se te dan bien los estudios, ¿cómo decides estudiar la carrera de Ingeniería Mecánica?

Siempre me han gustado las matemáticas, y es una carrera práctica. Después de dos años de carrera, me he dado cuenta de que es lo que me gusta.

Te gusta la Fórmula 1, ¿si te ofrecieran un trabajo en los circuitos, abandonarías el mundo de la moda?

No sabría qué decirte. Me gusta la Fórmula 1, verla desde el sofá, yo creo que no podría trabajar con tanto estrés. Es un trabajo donde tienes mucha tensión. Yo ahora lo que quiero es aprovechar el año de reinado.

¿Y tu carrera de actor?

Eso es una espinita que tengo clavada, porque yo de pequeño cuando veía una serie, decía: "Me encantaría estar ahí". Es algo que espero poder cumplir porque desde pequeño me ha gustado. Sería cumplir un sueño.

"No tengo miedo al fracaso ni a no conseguir éxito"

Has conseguido un sueño que es tener tu corona, te va bien en los estudios, ¿el día que no puedas conseguir un sueño será una frustración para ti?

En esta vida tienes que sacar un aprendizaje de lo bueno y de lo malo. Desde el primer momento que me presenté al certamen lo enfoque como un aprendizaje. No tengo miedo al fracaso ni a no conseguir éxito.

¿Entre esas metas está ir a algún reality? Quizás ahora con más motivación al ver que Alejandro Nieto, Míster 2015, ha ganado.

No es una cosa que tenga en mi agenda ahora mismo, pero soy joven y no me cierro ninguna puerta. Yo quiero centrarme en un perfil de moda, que es lo que me apasiona.

Paula Pérez, Miss Mundo España 2022, nos decía: "No dejo que las opiniones y juicios de los demás me limiten", ¿te pasa?

Los comentarios de la gente no me afectan, incluso te reconozco que me he sorprendido de cómo he afrontado todo lo que me ha pasado y la capacidad que he tenido de aprender.

¿Cuesta demostrar a la gente que eres más que una cara bonita?

En la vida te puedes encontrar de todo, y hay a gente a quien tienes que demostrar que eres más que una cara bonita. En mi vida diaria me he encontrado de todo y hay personas que no pueden ver más allá de un simple físico.

¿Tú ligas más por tu personalidad o por tu físico?

Yo creo que mi punto fuerte es la personalidad, pero también es verdad que no le puedes caer bien a todo el mundo.

No tienes pareja, ¿se liga más desde que eres míster?

Sinceramente no he tenido tiempo. Acabo de llegar a Murcia y estoy descansando, porque no he parado.

¿En Murcia te reconocen y te paran por la calle?

Sí, al principio tenía una sensación extraña, porque soy un chico normal, y la primera vez que te paran te resulta impactante. Pero reconozco que cuando salgo a comprar el pan, no me reconocen.

"Me encantaría trabajar en los circuitos de moda"

Te gusta el mundo de la moda, algunos de tus compañeros han dejado España por irse a otros países como Italia o México, ¿tú lo harías?

Habría que estudiar la situación, pero si lo pudiese hacer me encantaría trabajar en los circuitos de la moda.

Aquí muchas veces ser Miss o Míster cierra puertas en el mundo de la moda.

Todavía no me han cerrado ninguna puerta. Igual es pronto para comprobar qué me ocurre, pero yo sinceramente espero que no me pase.

Maquillaje y peluquería: Eduardo Morales, Lorena Vintasch y Janira García Agradecimientos: Hotel Pineda Splash de 30*Hotels. www.pinedasplashhotel.com/es y Ayuntamiento de Pineda de Mar. Coordinación: José Toré para Organización Nuestra Belleza España.