Clara Lago y Antonio de la Torre vivirán unos Goya muy especiales. No están nominados, pero se encargarán de que todo salga perfecto y que se cumplan todos los tiempos: un trabajo que no será fácil: presentar la gala. "Vamos con la conciencia de que no somos presentadores, sino compañeros que van a conducir la gala. Este es el 'Artículo 1 de la Constitución de la idea' con la que afrontamos la ceremonia", confesó de la Torre, que es el intérprete español con mayor número de nominaciones -14- en la historia de estos premios, y que ha gando en dos ocasiones. Mientas que Clara ha confesado que hasta hace unas horas no estaba nerviosa.

Ellos ya han desfilado por la alfombra roja (o mejor dicho azul) de los Premios Goya en el Auditorio Andalucía de Sevilla. Clara Lago ha optapo por un vestido de Dior, sandalias de Aquazzura y joyas de Bvlgari. Por su parte, De la Torre ha elegido un traje negro con americana de terciopelo y jersey de Un toque de Sastre y cinturón, reloj y alfiler de Cartier. Durante la gala, ambos cambiarán sus looks.