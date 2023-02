La sobrina de la Reina Letizia ha mostrado por sus redes sociales quién es el amor de su vida. Se trata de su perro, un golden retriever color blanco precioso y que se le nota aún cachorro. Carla Vigo suele ser bastante activa por sus redes. Hace poco compartió con sus seguidores una emotiva carta dirigida a su madre, que falleció en el 2007. "Ya han pasado 16 años desde tu viaje sin billete de vuelta, aunque cada vez me duele menos, pero cada día de mi vida lo que más deseo es que pudieses bajar de donde quiera que estes a darme un último abrazo y para ver la persona en la que me he convertido, por aquí las cosas han cambiado mucho pero seguimos pensando en ti" decía la joven en su carta.

