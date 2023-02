Tamara Falcó ha zanjado todos los rumores sobre la relación que mantiene con su suegra, Carolina Molas. "Es una mujer encantadora", ha afirmado la marquesa de Griñón. A unos meses de su boda con Íñigo Onieva, Tamara ha encontrado en su suegra a uno de sus mayores apoyos en los preparativos del enlace. Carolina fue con ella a la prueba del vestido de novia y estuvo comiendo con los novios en el restaurante Azurmendi, cuyo chef -Eneko Atxa- será el encargado de preparar el menú de la boda. Pero ¿ha sido siempre tan buena su relación? ¿Siempre han estado tan unidas? Dale al play para ver cómo reacciona Tamara al preguntarle por su suegra.

Carolina Molas, CEO de la empresa Cemevisa -distribuidora de electrodomésticos-, ha destacado por la discrección en todo lo que se refiere a la relación de su hijo y Tamara Falcó. Las presentó Íñigo y desde el minuto uno se llevaron de maravilla. Era habitual ver a la marquesa compartiendo eventos con Carolina, como el 13 de julio de 2022, cuando Molas recibió el premio CEO del Año en Distribución de Electrodomésticos de Consumo y Tamara quiso apoyarla con su presencia. La empresaria incluso ayudó a su hijo a elegir el famoso (y original) anillo de compromiso. Todo parecía ir genial entre suegra y nuera hasta que llegó el video viral en el que aparecía Íñigo besándose con una chica que no era Tamara y que derivó en la ruptura de la pareja... y también con la que iba a ser su suegra. El hecho más evidente fue que ambas dejaron de seguirse en redes sociales.

En el momento de la ruptura, la empresaria no quiso hacer declaraciones, limitándose a decir que los dos estaban muy mal, "cada uno con sentimientos distintos obviamente". Lo que sí hizo fue estar al lado de su hijo en todo momento, como cuando Íñigo reapareció ante la prensa para volver a pedir disculpas a su exprometida por su infidelidad. Lo que pocos sabían entonces, es que Carolina también estaba pasando por una ruptura sentimental.

Y a finales de 2022 llegó la reconciliación de la pareja, pero no con Carolina... por lo menos de forma pública, ya que hasta el pasado 22 de febrero no hubo una foto de nuera y suegra juntas y felices. Siempre discreta, Carolina no quiere entrar en polémicas. Ella tendrá un papel importante en la boda, será la madrina de su hijo y ya tiene su modelito, pero cuando le preguntan por Isabel Preysler y los rumores sobre rivalidad en estilo con la que será su consuegra prefiere dar la calla por respuesta. Algo similar a lo que hace Tamara: "La verdad es que de las madres no quiero hablar. (Carolina) es una mujer encantadora".