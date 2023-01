Tamara Falcó ha protagonizado la crónica los últimos días. Después de confirmar una inesperada reconciliación con Íñigo Onieva, todos los focos se han puesto en ella y en los detalles de su look. Mucho se ha hablado estos días del famoso anillo de compromiso de Tamara Falcó que apenas mantuvo unos días puesto en su dedo y que tras ello se le perdió la pista. Después de haber retomado la relación, la marquesa de Griñón ha dejado claro que quiere casarse, no en vano ya tiene quién podría hacerle el vestido de novia, por lo que, al ver sus manos, muchos han sido los que han señalado que podría haber vuelto a colocarse el anillo de compromiso que Onieva le regaló en su día, aunque desde Diez Minutos nos hemos puesto en contacto con ella y nos ha confirmado que no es así, sino que luce sus manos sin ningún tipo de sortija.

Y es que, se trata de una segunda oportunidad, un reseteo de la relación que hace que este compromiso sea totalmente diferente, por lo que se merece un anillo de compromiso diferente. Así todo parece indicar que la marquesa de Griñón no volverá a lucir la joya que Onieva le regaló en su día sino que le pedirá una nueva muestra de su compromiso, la cual espera que sea, esta vez sí, la definitiva pues la marquesa tiene una gran fe puesta en su novio: "La gente sí cambia. Yo he cambiado", sentenciaba en 'El Hormiguero'.

El anillo original era muy especial. Se trataba de un diseño de tres diamantes creado por la joyería Repossi, una firma italiana de la que no hay ninguna tienda en España sino que Onieva viajó con su madre al extranjero para hacerse con él. Esperamos que esta segunda sortija sea, al menos, tan especial como la primera.