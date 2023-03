Cuando se confirmó el nombre de Bosco Martínez-Bordiú como concursante de 'Supervivientes 2023' poco se sabía de él. Tan poco, que su carta de presentación era "sobrino de Pocholo". Y todo parecía indicar que así le conoceríamos durante todo el reality... nada más lejos de la realidad. Bosco quiere hacerse un nombre propio y así lo demostró desde el momento en el que pisó Honduras. ¿Su mayor polémica hasta el momento? Hacer una acrobacia al saltar del helicóptero, algo que está totalmente prohibido para los concursante y que acabó con una grave penalización. "Los retos son lo mío y yo voy a tope", dijo en vídeo cuando se confirmó su fichaje.

A sus 20 años, Bosco es el concursante más joven de esta edición del reality y quizá también es el menos conocido. En sus redes, en las que se hace llamar 'Bosco The One', no llega a los 1.800 seguidores. "Aquí sólo hay una marcha, y esa es a tope", se puede leer en la biografía del aristócrata de su cuenta de Instagram. Bosco es hijo de Clotilde Martínez-Bordiú (hermana de Pocholo) y el empresario Pedro Juan Blach. Además, es sobrino segundo de Carmen Martínez-Bordiú y primo de los nietos del dictador Francisco Franco. Es un chico muy familiar, le encanta compartir momentos con su madre y sus hermanos. Sus tíos le definen como un "crack" (Pocholo estaba tan emocionado con su fichaje, que hasta lo confirmó en sus redes antes de hacerlo oficial la cadena). Cariñosamente, le llaman "Boscolitos" desde que era pequeño y de ahí el nombre que se puede leer en la ropa personalizada que se ha llevado a Honduras.

Bosco hizo el bachillerato en la American School of Madrid, y después estudió en dos universidades internacionales: la Drexel University de Philadelphia, en Estados Unidos, y la Franklin University de Suiza. También se le ha relacionado con la discoteca madrileña Pachá (algo que tiene en común con su tío Pocholo, además de su físico y su pasión por los deportes de riesgo). En su perfil de redes podemos verle practicando todo tipo de deportes: surf, esquí, motociclismo de montaña...

Sobre su vida personal no conocemos mucho. Se le relacionó con Andrea Duato, a la que sus conocidos llaman Andy, y que pertence a la famosa saga de los Duato, con la actriz Ana Duato y el bailarín Nacho Duato, como los rostros más conocidos.

De momento haberse creado un hueco entre sus compañeros Raquel Arias, Raquel Mosquera y Artùr Dainese.