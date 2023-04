Rocío Flores pide ayuda para saber qué le ocurre en el labio. La hija de Antonio David Flores, que hace unos días compartió su receta de lasaña más rica, ha reaparecido en su perfil de Instagram tras varios días de ausencia y es que, como ella misma ha explicado, la Semana Santa en su familia es un poco desastre. "La Semana Santa en mi casa es un poco desastrosa, sobre todo los lunes y martes Santo. Iremos por la tarde a ver el Cristo de los Gitanos y al Cautivo, voy a acabar de recoger y organizarnos, ducharnos" reveló a sus seguidores a los que también quiso pedir ayuda por una herida que le ha salido en el labio. Con la pregunta de "¿Alguien sabe?", la influencer comenta que lleva varios días con ese problema en su labio inferior. "Llevo 3 días que me ha salido esto en la boca, nunca me da fiebre solo una vez hace un par de meses cuando me pinché el labio me salió un poquito" y reveló que no es la primera vez que le pasa y, la última, acabó en el hospital. "Hace un par de años me tuvieron que ingresar en el hospital porque me salió algo parecido pero nunca supieron que era, me hicieron pruebas de todo tipo pero no lo vieron claro. Me ha salido y cada vez está peor", explica. Esperemos que no sea nada.

Además de los problemas en el labio de Rocío Flores, otros famosos han compartido su día a día a en redes sociales. Irene Rosales ha aprovechado un día de playa para hacer yoga; Elena Furiase ha hecho la receta de bizcocho de María Castro o Jesús Vázquez disfruta de la primavere en Seúl.