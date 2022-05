Edith González y Eduardo Palomo protagonizaron la historia de amor Corazón Salvaje en 1993. Los jóvenes actores conquistaron el corazón de millones de espectadores siendo una de las telenovelas más seguidas debido a las incendiarias escenas de pasión que mantenían los dos protagonistas. La química en la pantalla era evidente y dejó durante siete meses de emisión, a miles de espectadores pegados al televisor a la espera de conocer lo que les ocurría a sus personajes favoritos.

Y parece que la pasión entre ambos personajes volverá a resurgir, pues el canal tlnovelas de Televisa volverá a estrenar el lunes 16 de mayo en prime time este clásico. Televisa tuvo altos índices de audiencia gracias a esta emisión que se vendió a multitud de países, incluido España

'Corazón Salvaje': la maldición de la telenovela

Pero apenas diez años después de su estreno la tragedia empañaba esta telenovela con la primera despedida, la de su protagonista, Eduardo Palomo en 2003. Más tarde sería la guionista de la trama, María Zarattini quien perdería la vida. Y este 13 de junio se conocía la muerte de Edith González. Así sus fans han tenido que despedir a los tres responsables del éxito de 'Corazón Salvaje'.



En noviembre de 2003 Eduardo Palomo fallecía a causa de un infarto mientras cenaba con unos amigos. El hombre de 41 años se encontraba residiendo en Estados Unidos, alejado de la televisión mexicana, cuando sufrió esta parada cardíaca que acabó con su vida de forma fulminante. A pesar de estar retirado tras haber grabado 'Ramona' con Kate del Castillo, 16 años después se le sigue recordando como el 'Don Juan' que conquistaba con su penetrante mirada verde a todas las protagonistas de sus telenovelas... y sus seguidoras.

Años más tarde, en abril de 2019, la telenovela 'Corazón Salvaje' tuvo que despedir a otras de sus piezas clave, la guionista María Zarattini, responsable de grandes historias como 'Amor real', 'Amor bravío', 'Mentir para vivir' o 'La fuerza del destino'. Aunque sin duda alguna la historia de Mónica y Juan Diablo sigue siendo considerada como su obra maestra. La propia Edith consideraba la telenovela como "una pieza atemporal, moderna, inteligente y profundamente humana".

Edith González nos dejó en 2019, a causa de su constante lucha contra el cáncer, detectado en 2016. Edith González, que había vuelto a los escenarios y estaba inmersa en la escritura de su autobiografía, sufrió una recaída del cáncer y estaba ingresada en un hospital de México. Su familia decidió desenchufarla retirándole el soporte vital durante la madrugada. De esta forma, la telenovela 'Corazón Salvaje' perdió definitivamente a las tres piezas que fueron vitales para su éxito.

