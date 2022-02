Rihanna está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. La cantante, de 33 años, se encuentra embarazada por primera vez y no puede ser más feliz. Después de anunciar de la manera más original con una sesión fotográfica 'street style' junto a su pareja el rapero Asap Rocky que se encuentra esperando descendencia, la pareja ha hecho su primera aparición pública. Rihanna y el futuro padre de sus hijos han presumido de amor y se han mostrado de lo más acaramelados.

El rapero se ha mostrado en todo momento muy pendiente de su chica y no se ha separado de ella en ningún instante. La cantante triunfa en el terreno personal y también en el profesional, pero no solo en la música, también con su marca de ropa, cosméticos y perfume personal, Fenty. Razón por la que la empresaria ha hecho su primera aparición pública tras anunciar su embarazo.

La estrella del pop ha posado espectacular presumiendo de embarazo con un atrevido look que dejan claro que seguirá fiel a su estilo durante su estado de buena esperanza. Un outfit compuesto por un top de escote halter de espalda cubierta de tiras con pequeñas lentejuelas encadenadas. En un color verde manzana con un pequeño top bandeau que solo cubría su pecho. El mismo tejido de lentejuelas en color violeta unos leggins de tiras y un cullote de color piel. Un auténtico espectáculo que ha completado con unos pendientes violetas de diamantes, varios anillos y una pulsera con forma de serpiente, también de diamantes.

