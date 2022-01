Rihanna ha comenzado el 2022 de la mejor manera posible, y es que la cantante va a ser mamá de su primer hijo. Este pasado fin de semana, la artista ha sido fotografiada por la revista 'People' paseando por las frías calles de Nueva York luciendo un abrigo rosa con la tripa al aire y adornada con joyas. Rihanna y Rakim Athelaston Mayers, A$AP Rocky como se hace llamar están de lo más emocionados con este buena nueva.

La relación entre los artistas, ambos de 33 años, se conoció públicamente a finales de 2020 y, desde entonces, los dos habían expresado su deseo de ser padres. Antes de ser pareja, los artistas eran grandes amigos, pero en una colaboración publicitaria para su marca de belleza Fenty Skin en verano de 2020, la conexión entre ambos fue brutal.

Instagram

Antes de esta relación, la cantante de Barbados estuvo saliendo durante tres años con el empresario saudí Hassan Jameel, una relación que mantuvo muy alejada de los focos y que terminó a principios de 2020.

¿Qué estará esperando la joven?, ¿cuándo llegará el bebé? Son muchas las preguntas que se hacen los fans de la artista pero seguramente pronto tengamos noticias de cómo está llevando su gestación y lo compartirá por sus redes sociales. ¡Felicidades Rihanna!

