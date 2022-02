Si eres Kim Kardashian, todo lo tienes que hacer a lo grande, y la influencer y estrella de la televisión estadounidense no ha defraudado con su último proyecto: su nueva casa. En medio de su guerra con Kanye West, al que no consigue quitarse de encima ni con agua caliente, todavía ha sacado tiempo para crear el proyecto de sus próximas casas. Y sí, lo escribimos en plural porque, a falta de una, Kim ha decidido aprovechar dos 'terrenitos' que se ha quedado en acuerdo de divorcio y construirse dos nuevas mansiones. De una no ha salido nada a la luz porque es 'top secret', sólo se sabe que estará cerca de un lago que Kim suele visitar cada 4 de julio (ya se ha especulado con que puede ser el lago Tahoe), pero de la otra sí han salido muchos detalles a la luz.

Se trata de un casoplón en la zona de Palm Springs, concretamente en la zona residencial de lujo conocida como La Quinta, en el California's Madison Club (a unos minutos del conocido valle de Coachella, donde se organiza cada año el famoso festival de música). Kim y Kanye compraron este terreno por la 'modesta' cifra de 6'3 millones de dólares en febrero de 2020, y ahora la empresaria lo va a utilizar para crear una casa minimalista de dos pisos y de diseño tan futurista que parece una nave espacial... aunque algunos han sido más 'malos' y lo han comparado con el puntero de una tabla de oiuja:

La edificación, muy cerca de las casas que su madre -Kris Jenner- y su hermana Kylie Jenner poseen en la zona (de hecho están en la misma calle), está diseñada por el afamado arquitecto Tadao Ando en colaboración con Bo Shi Architects pero, eso sí, siguiendo las directrices de Kim, que en una reciente entrevista acreditó a Kanye (no iba a ser todo malo) por meterle el gusanillo en el cuerpo de la decoración, la arquitectura y el minimalismo.

Ahora mismo, Kim está viviendo en la casa familiar que tanto ella como Kanye construyeron durante 3 años en la lujosa urbanización de Hidden Hills, en Los Ángeles, y que ella se quedó en el acuerdo de divorcio previo pago de 23 millones a Kanye, aunque la casa está valorada en 60 millones. Se desconoce si Kim preferirá marcharse a vivir a Palm Springs (que está a algo más de dos horas de donde ella vive ahora) o si se quedará en su casa actual, pero sin duda va a ser una bonita propiedad que disfrutar el resto de su vida.

Casa de Kim Kardashian en Hidden Hills, Los Angeles Google Maps

