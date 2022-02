El 2020 no fue, desde luego, un año fácil para nadie con la llegada de la pandemia, pero la mala suerte se cebó especialmente con algunas familias, como la de John Legend y su mujer, Chrissy Teigen. El cantante y la modelo esperaban ese año a su tercer hijo, al que iban a llamar Jack, con toda la ilusión de unos padres que iban a ampliar la familia, pero el destino les tenía preparada una de las sorpresas más desagradables: aquel embarazo ya empezó con muchos problemas, y al quinto mes de embarazo, tras varias transfusiones de sangre e idas y venidas al hospital, finalmente Chrissy sufrió un aborto. Ha pasado casi un año y medio desde aquel momento en el que la modelo sentía que se moría una parte de ella, pero ahora, en pleno 2022, ha anunciado que está preparada para ir de nuevo a por otro bebé.

Chrissy y John han juntado todas las fuerzas que han sido capaces de reunir para someterse de nuevo a la aventura de los tratamientos de fertilidad, gracias a los cuales pudieron tener a sus otros dos hijos, Luna (5) y Miles (3), y aunque en octubre de 2020 Chrissy se cerró en banda a volver a experimentar aquello, ahora parece que está fuerte física y mentalmente como para volver a intentarlo: "Me encanta estar embarazada y estoy triste porque nunca volveré a estarlo", decía entonces; "Allá vamos de nuevo", ha expresado ahora junto a una imagen en las redes sociales en la que se ve varios dispositivos inyectables que le ayudarán a darle un 'boost' a sus hormonas para facilitar quedarse encinta.

Precisamente Chrissy ha dado la noticia después de que muchos de sus fans empezaran a rumorear sobre su cuerpo, algo cambiado, y sobre si podía estar embarazada de nuevo, así que la modelo se ha visto obligada a lanzar un mensaje: "Quería que supieran que estoy pasando por otro ciclo de FIV para salvar tantos óvulos como sea posible y, con suerte, hacer embriones fuertes y saludables. Honestamente, no me importan las inyecciones, me hacen sentir como un médico/químico... pero la hinchazón es horrible, así que humildemente les ruego que dejen de preguntar si estoy embarazada, porque aunque sé que se dice con buenas intenciones, no mola escucharlo porque estoy lo opuesto a embarazada. Por favor, dejad de preguntarle a la gente, a cualquiera, si está embarazada. Dije esto en los comentarios y se me echaron encima porque internet es salvaje, pero prefiero ser yo quien lo diga", ha expresado.

