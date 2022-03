El componente de la banda Daði & Gagnamagnið acusado de abusos sexuales ha dejado el grupo después de que así lo haya decidido la mayoría

Eurovisión ha estado siempre rodeado de polémica, y si este año pensábamos que todo se había superado con el supuesto favoritismo hacia Chanel Terrero que muchos denunciaban, todo ha quedado ensombrecido después de que haya saltado la noticia de que uno de los ex concursantes del festival en 2021 haya sido acusado de abuso sexual por tres mujeres y él lo haya admitido a través de sus redes sociales, unos comentarios que realizó el pasado mes de enero pero que no se han hecho virales hasta este momento.

Se trata de Stefán Hannesson, componente de la banda Daði & Gagnamagnið, que representó a Islandia en 2021 en Eurovisión. Cantante, instrumentista del grupo con un órgano eléctrico y profesor de profesión, fue él mismo el que quiso salir al paso de estas acusaciones, confirmando en Twitter los abusos a dos mujeres que fueron sus novias: "En 2013, abusé de mi entonces novia y ahora ella ha dado un paso al frente y lo ha denunciado. Desafortunadamente, esta no fue la primera vez que estuve expuesto a tal violencia. También sucedió en mi primera relación", contaba mostrándose arrepentido. "La responsabilidad es mía, la vergüenza es mía", ha añadido.

Stefán ya ha abandonado el grupo por decisión de los componentes a la vez que ha buscado ayuda psicológica para tratar de que no se vuelva a repetir, y aunque parecía que todo se había llevado con mucha discreción, el hecho de que Daði Freyr, vocalista del grupo y cara más conocida del mismo, apareciera solo en la final para la elección del representante de 2022 para Eurovisión (sí, han vuelto a presentarse) hizo sonar todas las alarmas, algo que ha provocado que la noticia se haya esparcido por el mundo como la pólvora. El concurso, sin embargo, lo han ganado las componentes del grupo folk femenino Sísý Ey (las hermanas Sigga, Beta y Elín), que serán quienes lucharán por el micrófono de cristal el próximo 14 de mayo en Turín (Italia), y se enfrentarán al SloMo de nuestra Chanel.

