David y Victoria Beckham han sufrido un robo en su casa de Londres. Hace unos días, la pareja y Harper Seven, su hija pequeña, se encontraban en su espectacular mansión de Holland Park cuando un ladrón encapuchado accedió a su vivienda rompiendo una ventana del piso superior. Mientras ellos hacían vida normal en la parte inferior, el asaltante saqueaba varias estancias de su vivienda y se llevó cientos de prendas y accesorios de diseñador y artículos electrónicos valorados en miles de euros.

Los Beckham no fueron conscientes del robo en su mansión hasta que su hijo Cruz volvió a casa tras una noche de fiesta y les advirtió de que, en el piso superior, había una ventana rota y su habitación estaba revuelta y desordenada. Tras el aviso, según el 'Dalily Mail', David llamó al 999 y subió a ver si encontraba al ladrón mientras que Victoria y su hija permanecían en la planta baja hasta que llegó la policía. Esa misma noche fueron asaltadas otras dos propiedades de la misma zona y las autoridades metropolitanas han confirmado que todavía no se ha producido ninguna detención.

Victor Boyko Getty Images

El asalto a la mansión de los Beckham, que está valorada en casi 50 millones de euros, se produjo días después de que el matrimonio consiguiera el permiso para reformar su vivienda, cuyo edificio está protegido por su antigüedad. Al parecer, los andamios que tienen colocados en la fachada para las obras, podrían haber facilitado el acceso al ladrón.

La familia está conmocionada tras el robo y no es la primera vez que sufren un asalto de este tipo. En 2018, tres personas intentaron entrar en su mansión campestre de Contswolds mientras ellos estaban de viaje en Australia. Intentaron acceder a la propiedad a través de una escalera pero las cámaras de vigilancia hicieron su función y huyeron ante la inminente llegada de la policía.

