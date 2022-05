William Levy: los looks del hombre más deseado están en El Corte Inglés

William Levy ha visitado 'El Hormiguero' para repasar su trayectoria profesional. El éxito que el actor cubano está teniendo tras su trabajo en telenovelas como 'Café con aroma de mujer' ha provocado que en el programa hayan tenido que tomar la decisión de aumentar su protocolo de seguridad por miedo a lo que pudiese suceder debido al gran furor que provoca entre el público. Un detalle que hacía ver la importancia de que el cubano visitase el plató y donde parece que él se ha sentido tan cómodo que no ha dudado en abrirse en canal para desvelar algunos detalles muy íntimos de su vida.

Tras confesar lo mal que lo pasó debido a un accidente que sufrió su hijo, William Levy ha decidido relatar otro de los momentos más duros de su vida. El actor ha recordado lo mal que lo pasó durante su infancia viviendo en Cuba, confesando que llegó a pasar mucha hambre. "Claro que he pasado hambre… Te dan un pan al día por persona. No puedes comprar más pan. Te dan un cuarto de pollo por personal al mes. No puedes comprar más pollo. No puedes comprar comida aunque tengas dinero. Te dan comida por raciones porque todo el mundo es igual, lo que es el comunismo", ha explicado.

Sin embargo, el actor ha confesado que para él lo más duro fue que le privasen de su libertad. "Lo que pasa en Cuba es que hay muchas carencias pero lo más duro es que te quiten el regalo que Dios te da que es la libertad. Vivir en un lugar donde sabes que te puedes esforzar y dar lo mejor de ti y no tienes un futuro es un poco difícil, la verdad", ha indicado.

Pese a todo, ha intentado no perder la sonrisa en ningún momento, e incluso ha querido relatarlo con un toque de humor. "En Cuba pasé 15 años a dieta obligado por el gobierno", ha confesado. Un momento en el que ha aprovechado para aclarar que pese a todo allí siempre intentaban buscar la felicidad e incluso se ponían de acuerdo con sus vecinos para comprar un cerdo y criarlo en la bañera, algo muy peligroso ya que si pillaban a alguien con el animal lo podían meter en la cárcel. "Lo criábamos entre todos y el 31 de diciembre nos lo comíamos", ha recordado.

Tras 15 años viviendo en Cuba, el actor consiguió huir junto a su familia. "Mi padre era preso político. Estados Unidos nos dio asilo y pudimos emprender una vida llena de oportunidades". Al llegar allí, ya como adolescente, comenzó a compaginar sus estudios con trabajos de albañil en los que ganaba 50 dólares al día.

El cambio en su vida se produjo cuando se dio de cuenta que gracias a su atractivo físico podía tener una carrera como modelo, lo que provocó que pronto comenzase a ganar mucho más dinero. "Nunca había visto 1.000 dólares juntos. Y todos me querían contratar para sus campañas, no sé por qué", ha confesado. Sin embargo, aunque él pudo salir adelante, ha recalcado que, por desgracia, en Cuba siguen viviendo igual que entonces. "Están en un periodo especial donde no hay nada", ha lamentado.



