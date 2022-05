William Levy narra en 'El Hormiguero' el terrible accidente de su hijo

Pablo Motos sorprende al desvelar las secuelas de su operación de ojos

El invitado de esta noche del 3 de mayo ha sido, sin duda, el más esperado por muchos. William Levy era el invitado estrella desatando furor entre el público. El actor cubano se ha vuelto irresistible desde que Netflix España emitiera su telenovela 'Café con aroma de mujer' y son muchos los que le siguen con un apoyo tremendo, entre ellos Mercedes Milá. El actor es quien ocupa su fondo de pantalla del móvil y, el pasado 5 de abril, el mismísimo William Levy le envió un mensaje para felicitarla por su cumpleaños.

No es la única que está como loca con el cubano. 'El Hormiguero' ha tenido que "modificar su protocolo de seguridad por miedo a lo que pudiese ocurrir con su visita al programa", así lo contaba el propio Pablo Motos. "Os voy a dar un dato interno que no tiene que ver con la tele, pero vamos a reforzar la seguridad porque no estamos muy seguros de que si se nos va a ir de las manos", aseguraba el presentador. "Está todo el mundo loco. Me están pidiendo todo el mundo entradas. No hay más", le confesaba al actor que se sentía de lo más agradecido.

Antena 3

Para acudir a 'El Hormiguero' como público hay habilitada una web en la que se solicita la visita y es el programa quien va dando dichas entradas. El problema es en el exterior. No es la primera vez que pasa algo así tan caótico, ya que con la visita de Tom Holland, la entrada a los estudios se llenó de cientos de fans del actor produciéndose alguna situación de riesgo. El actor que da vida a Spiderman tuvo que salir al exterior y ahí se pudo ver a decenas de seguidores que se agolpaban en la valla del edificio y que ocupaban buena parte de la acera. Lo mismo ha pasado con el protagonista de 'Café con aroma de mujer', que aunque ha querido hacerse fotos con sus fans, le metían corriendo en el coche de producción.

