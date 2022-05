Olena Zelenska, primera dama de Ucrania, habla en exclusiva para la revista ELLE. La esposa del presidente ucraniano Volodímir Zelenski alza la voz por la verdad en las páginas de ELLE en una entrevista sincera y personal que ha concedido en estos momentos tan duros a la cabecera, y a la que acompaña un reportaje fotográfico que se realizó antes de que estallase el conflicto. La primera dama cuenta desde un lugar seguro en Ucrania, vía 'email', cómo su familia se desmoronó el pasado 24 de febrero como el resto del país. "Todos estábamos en casa. Nos despertamos con las explosiones a las cuatro de la mañana. Desde esa noche mi marido vive en la calle Bankova, en su oficina. No nos vemos desde entonces, sólo hablamos por teléfono", nos cuenta Olena.

Esta arquitecta, guionista y escritora se enfrenta ahora con dedicación al trabajo más difícil de su vida. "Mi papel es el mismo que le asignan a la primera dama de cualquier país, aunque ahora estoy muy volcada en proyectos humanitarios. Lo que ha cambiado es que durante la guerra estas tareas se han vuelto más relevantes", se sincera.

Lo que sí ha cambiado son sus seguidores en las redes sociales. Desde que se inició la guerra, han aumentado en 1.1 millones (actualmente roza los 3 millones de seguidores), una baza que ella ha sabido aprovechar: "Es una buena herramienta para transmitir nuestras necesidades a los seguidores de todo el mundo y para difundir la verdad sobre lo que está pasando en Ucrania, donde Rusia ha desatado una ofensiva agresiva y criminal, una guerra que no tiene piedad con los civiles".

Olena Zelenska cuenta que "los rusos están matando no sólo en las ciudades ocupadas, sino a cualquier objetivo que alcancen con sus misiles. Lo único que puede hacer nuestro ejército es tratar de detener a Rusia. Por eso estamos pidiendo al mundo ayuda para poner fin a esta barbarie". Y revela qué significa para ella la valentía: "Valentía no significa no tener miedo. Porque el ser humano no es un robot. Valentía es continuar con tu trabajo. Para unos es luchar, para otros salvar y para otros proveer de alimentos. Los ingenieros, los ferroviarios, los empleados de servicios comunales… están trabajando duro para que todos los sistemas de la ciudad y del país funcionen".

La esposa de Zelenski destaca la labor de las mujeres en la guerra. "Conozco infinitas historias de ucranianas que han rescatado a niños –propios y ajenos–, padres vecinos en coches acribillados, incluso mientras eran atacados… Y sin desmerecer a los hombres, sinceramente, les daría a todas el título de heroínas. Porque lo que hacen ellas son auténticas misiones de rescate".

Portada de la revista ELLE de junio, donde encontrarás la entrevista completa, en exclusiva, a Olena Zelenska.

