Este 1 de junio se daba a conocer el veredicto final de uno de los juicios más mediáticos de la historia. Parece que la suerte está con Johnny Depp, ya que su ex pareja Amber Heard le deberá pagar 15 millones de dólares al actor por haberle acusado de maltrato. Depp también deberá indemnizar a la actriz con dos millones por uno de los delitos que se le imputaba. ¿Qué es lo que piensan los protagonistas del juicio sobre el fallo?

Johnny Depp ha querido agradecer y mostrar su felicidad a través de su cuenta de Instagram: "Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis allegados, de los más cercanos a mí, y también, las vidas de las personas que durante muchos, muchos años han apoyado y creído en mí, cambiaron para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos", comenzaba escribiendo.

"Seis años después, el jurado me ha devuelto mi vida. Me siento verdaderamente agradecido. Mi decisión de llevar este caso, sabiendo muy bien la altura de los obstáculos legales a los que me enfrentaría y el inevitable espectáculo mundial de mi vida, fue tomada después de una considerable reflexión. Desde el principio, el objetivo del caso era revelar la verdad, independientemente del resultado (...) "Espero que mi búsqueda para que se diga la verdad haya ayudado a a otros, hombres o mujeres, que se hayan encontrado en mi situación, y que los que me apoyan nunca se den por vencidos".

Por otro lado, Amber Heard también ha querido expresar lo que piensa del veredicto por sus redes sociales."La decepción que hoy siento no tiene palabras. Tengo el corazón roto porque la gran montaña de evidencias que he presentado no han sido suficientes para sobreponerse a la influencia desmedida que tiene mi exmarido" (...) Estoy todavía más disgustada por lo que esta sentencia supone para otras mujeres. Es una marcha atrás. Una marcha atrás en los derechos de una mujer que habla y no es tomada en serio. Una marcha atrás en el que la violencia contras las mujeres es algo que debe tomarse en serio", continuaba.

