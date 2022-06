Ya existe veredicto del juicio más mediático de todos los tiempo. Este miércoles 1 de junio, el tribunal de Virginia tomaba una decisión firme con respecto al juicio que enfrentaba a Johnny Depp y Amber Heard. La jueza convocaba al actor y su expareja a las 15:00 horas de la costa este de Estados Unidos para dar el resultado este largo juicio que lleva celebrándose casi un mes. Parece ser que la actriz le tendrá que indeminzar al actor con un total de 15 millones de dólares por daños y perjuicios por los tres cargos imputados. El jurado considera que las manifestaciones realizadas por Amber Heard eran falsas y estaban diseñadas por ella misma para provocarle mucho daño al que era su pareja.

Johnny Depp ha salido mucho mejor parado que la actriz pero también deberá indemnizarla con dos millones por uno de los delitos que se le imputaba. Par conocer el veredicto solo asistía presencialmente la actriz, puesto que Depp se encuentra en el Reino Unido por motivos laborales. Sí que ha podido estar de manera telemática.

Gtres

El popular actor ya puede respirar más aliviado después de que la justicia le haya dado la razón y, por fin, se termine este juicio mediático que ha durado varias semanas. Han sido más de 100 horas de testimonios y pruebas que han hecho que el jurado tome esta decisión final. Por el contrario, se espera que Heard recurra la sentencia en apelación en los próximos días.

