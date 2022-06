Shakira se marcha fuera de España tras anunciar su separación de Piqué

Una semana después de comenzasen a saltar los primeros rumores sobre la posible separación entre Shakira y Piqué, este sábado la cantante despejaba todas las dudas lanzando un comunicado a través de su agencia de comunicación que posteriormente era difundido por la agencia EFE. Un escrito en lo que confirmaban lo que era un secreto a voces "lamentamos confirmar que nos estamos separando", reza el comunicado. Tras casi doce años de intensa relación sentimental y dos hijos en común, Milan, de 9, y Sasha de, 7 años, confirmaban el fin de su relación sentimental y pedían privacidad y respeto para sus hijos a los que se refieren como su "prioridad".

Pues bien, en mitad de todo revuelo mediático originado tras su separación, Shakira se ha marchado fuera de España. Así lo ha confirmado Lucy Mebarak, la hermana de la cantante colombiana, durante le emisión de 'Sábado Deluxe'.

"La separación de Shak y Gerard era algo que ya esperábamos", confesaba a la periodista Laura Fa, que era de las primeras en hacer saltar todas las alarmas tras publicar que el jugador del F.C Barcelona se había mudado a su piso de soltero de la Ciudad Condal.



Telecinco.es

Lucila Mebarak le ha contado en exclusiva a Laura Fa que su hermana se encuentra en estos momentos fuera de España pero que "muy pronto podremos verla". La cantante ha puesto tierra de por medio y ahora está "recuperándose" de su separación del padre de sus hijos.

De esta forma Lucila confirma también que la separación entre el hasta ahora matrimonio es un hecho. "Piqué lleva viviendo solo en su piso de soltero tres meses", explicaba Laura Fa en su conexión en directo, recalcando una vez más que no es algo nuevo, que la pareja ya lleva un tiempo distanciada.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io