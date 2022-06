El 'Waka Waka' los unió Instagram La cantante y el futbolista se conocieron en el 2010 gracias a la canción del Mundial de Fútbol,'Waka-Waka'. La música les unió y desde entonces, su relación parecía de lo más estable. "Es la (canción) que nos unió y nos permitió conocernos. Además creo que fue una canción muy adecuada para ese Mundial. Significa mucho para nosotros".

Él prometió ganar el Mundial para volver a verse El vídeoclip de 'Waka-Waka' fue protagonizado por la propia cantante y distintos jugadores de fútbol que participaban en el mundial. Piqué señala: ''Nos conocimos en Madrid. El primer día fue algo normal, como se conocen dos personas; era un grupo con mucha gente. A partir de allí empezamos a tener más contacto y todo surgió, como todas las historias de amor". Él le prometió que tras el Mundial se volverían a ver y bailarían juntos la canción y así fue.

La confirmación de su romance Instagram Después del Mundial, Shakira y Piqué comenzaron a salir y se convirtieron en la pareja más buscada de Barcelona. Se les vio juntos en numerosas ocasiones, pero la consolidación de la relación no llegó hasta marzo de 2011 cuando ella publicó su primera foto juntos. "Les presento a mi sol... Shak", escribía la cantante junto a esta fotografía.

Shakira se traslada a vivir a Barcelona Miquel Benitez Getty Images La cantante se traslada a vivir a Barcelona y poco después nuncia que se encuentra esperando su primer hijo en común. La pareja se mostraba de lo más familia y cómplice.



Forman una familia Rodolfo Molina Getty Images En enero de 2013 nace su primer hijo, Milan, y en enero 2015, dan la bienvenida a Sasha, el otro hijo de la pareja. Era una familia feliz en su mansión de Esplugues de Llobregat, muy cerca del Camp Nou y a solo unos minutos en coche del colegio de sus hijos, el exclusivo colegio American School of Barcelona.

Una familia feliz View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique) La pareja disfruta de planes en familia, entre los que se encuentran sus paradisíacos viajes a Maldivas con sus dos hijos.

Muestra de amor en público Kevin Mazur/Billboard Awards 2014 Getty Images Cuando decidieron ya no volver a esconder su amor, la pareja se mostraba así de enamorada en cualquier acto público al que acudían.

Piropos a su chica View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique) Aunque Gerard Piqué siempre se ha mostrado mucho más discreto a la hora de hablar de su relación con Shakira, en alguna ocasión hacía público su amor hacia la cantante colombiana.

Se apoyaban en sus respectivos proyectos laborales View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique) El futbolista se mostraba muy orgulloso de su mujer en sus redes sociales.

Ella alababa su papel como defensa View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) La cantante colombiana también mostraba su apoyo al cantante con imágenes del jugador celebrando sus victorias.

Su última foto juntos View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) Aunque su relación siempre ha estado rodeada de rumores de separación y deslealtades ha sido este 2022 cuando la pareja ha decidido poner fin a su historia de amor tras 12 años juntos.

