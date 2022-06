Olivia Valère ha fallecido a sus 75 años tras una larga enfermedad. La empresaria era uno de los rostros más conocidos del ocio nocturno marbellí y parisino y son muchos los que han compartido con ella grandes aventuras. La empresaria ha muerto a causa de un cáncer de estómago, una dolencia que padecía desde hace un año.

La francesa millonaria que ha perdido la vida este 9 de junio según ha podido saber el diario 'La Razón', era conocida por todos, tanto nacionalmente como internacionalmente hablando. Fue de las primeras mujeres en lanzarse a abrir un negocio en el mundo de la noche, y le fue tremendamente difícil ya que era en su momento un mundo gobernado por hombres. En 1981, Olivia Valère inauguró en París un club que llevaba su nombre, y a partir de ese momento empezó a hacerse un hueco entre los más potentes negociantes.

Gtres

Desde que el propio Jesús Gil, alcalde en esos años de Marbella, le soltase un "Nena, tú vales mucho", Olivia Valère no dudó en que era su momento de saltar al mundo del ocio nocturno en la ciudad más glamurosa de España. Gil animó a Valère a crear una discoteca 'relámpago' en unos terrenos no exentos de polémica. Así fue como Olivia levantó su particular santuario en apenas setenta días. El 25 de julio del 2000 inauguraba, de la mano de Jesús Gil, la discoteca más emblemática de la Costa.

Olivia Valère se ha movido y ha sido íntima de rostros muy conocidos de este mundo. Elizabeth Taylor, Sean Connery, Prince, Julio Iglesias y Mila Ximénez fueron algunos famosos que disfrutaron de las noches marbellí en su famosa discoteca.

