La muerte de Mila Ximénez fue un duro golpe para todos sus compañeros de 'Sálvame'. Aquel fatídico 23 de junio de 2021, la luz de una de las colaboradores más emblemáticas de la televisión se apagaba tras un ardua lucha contra el cáncer de pulmón. El programa insignia de 'La fábrica de la tele' se vestía de luto para rendir tributo a uno de los grandes sostenes del programa. El plató de Fuencarral se inundaba de lágrimas en su despedida. Pero sus compañeros no la olvidan y su recuerdo aún permanece en sus memorias y en sus corazones.

La primera en recordar esta fecha tan especial ha sido Terelu Campos, persona con la que la periodista tenía una gran amistad. "Jamás te recuerdo porque nunca te olvido ! Feliz cumpleaños amor! La vida sin ti es menos vida!!!! Te quiero infinito y te echo tanto de menos q todo es incompleto !💗", son las palabras que Terelu Campos ha dedicado a su amiga con una fotografía en la que ambas aparecen partiéndose de risa, muy felices. Ambas solían frecuentar el famoso bar 'La muralla' donde mantenían largas conversaciones. También era habitual ver a Mila en los eventos del clan Campos.

Aunque ninguno lo ha plasmado a través de las redes sociales, salvo la hija mayor de María Teresa Campos, seguro que muchos han recordado esta fecha tan especial para Mila. Otra de las que recordará a su madre el día que hubiese cumplido 70 años será Alba Santana. La hija de Mila era la persona que más quería a su madre y su partida supuso un gran varapalo para la joven. Poco después de la muerte de Mila, llegaba la muerte de su padre, Manolo Santana.

