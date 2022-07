Está siendo unos días bastante complicados por Ricky Martin. El cantante ha sido acusado de violencia doméstica en Puerto Rico y éste no ha dudado en defenderse mediante un comunicado. El intérprete, junto a su equipo legal, ha elaboradora un comunicado para publicarlo en sus redes sociales y defenderse de la noticia que saltaba este fin de semana concretando que el puertorriqueño se encontraría en proceso de gestionarse una orden de alejamiento contra el artista por una denuncia bajo la Ley 54, de protección a las víctimas de acoso o maltrato.

"La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza. Por ser un asunto legal en curso no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibí con todo mi corazón·, eran las palabras exactas del cantante que asegura que todo es una farsa.

"Hasta ahora, la policía no ha podido encontrarlo", comentaba el portavoz de la policía Axel Valencia a la agencia de noticias asegurando que la orden impide que este se ponga en contacto con la persona que hizo la denuncia. Los funcionarios también habrían aclarado que quien se encuentra detrás de estas acusaciones no presentó inicialmente una denuncia policial, sino que acudió al tribunal por su cuenta para solicitar una orden de protección.

"Estamos seguros de que cuando los verdaderos hechos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente, Ricky Martin, será plenamente absuelto", apuntaba el escueto comunicado por parte del equipo legal del cantante.

