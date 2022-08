Su noviazgo fue una sorpresa y su ruptura no iba a ser menos. Nueve meses después de que saltaran las primeras alarmas sobre una relación entre la celebrity y el humorista, la pareja podría haber puesto fin a su noviazgo. Después de convertirse en una de las parejas más queridas de Hollywood, Kim Kardashian y Pete Dadvison han roto su relación. La empresaria y el cómico han decidido tomar caminos por separado, tal y como señalan ‘E! News’ y ‘People’. Ambos medios estadounidenses afirman que los motivos que han llevado a Kim y a Pete a poner punto y final a su relación serían sus ajetreadas agendas, sus continuos viajes y la distancia.

Aunque durante los nueve meses que ha durado su noviazgo han sido continuos los viajes entre Nueva York, donde reside el actor y Los Ángeles, donde Kim vive junto a sus cuatro hijos. Sin embargo, el último proyecto laboral de Davidson podría haber hecho aún más los malabares que ambos hacían para disfrutar de su tiempo juntos.

Y es que, mientras el se encuentra en Australia donde está rodando una película con Orlando Bloom y Naomi Scott. Kim continúa en Los Ángeles al frente de sus múltiples negocios y con sus cuatro hijos. Eso sí, todos los medios concluyen que la ruptura ha sido totalmente amistosa y ambos han decidido seguir su relación como amigos.

De momento, ninguno de los dos se han pronunciado sobre el fin de su relación, aunque ha sido esta misma semana cuando han acordado seguir caminos por separado.



Una historia de amor que surgió en Saturday Night Live

Kim Kardashian y Pete Davidson podrían haber empezado su relación después de que se encontrasen en el magazine televisivo cuando ella ejerció de presentadora. En uno de los gags de ese programa, disfrazados como los Aladdin y Jasmine de Disney, ambos compartían un fugaz beso sobre una alfombra voladora. Después de este momentazo comenzaron a quedar y sus primeras imágenes juntos fueron en una cita en el parque de atracciones. Meses después su relación se fue afianzando y no fue hasta marzo cuando ella publicó la primera imagen junto a su chico.



