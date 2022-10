Menuda sorpresa nos hemos llevado al ver a Brad Pitt en el Gran Premio de Fórmula 1 de Austin (Texas), pero lo que más nos ha sorprendido ha sido que el actor ha coincidido con el piloto de Fórmula 1 español Fernando Alonso. Pero, ¿Qué hacen juntos el actor y el piloto? El ex de Angelina Jolie estuvo paseándose por el circuito saludando a la gente y haciéndose fotos con sus fans. Lo que nadie se esperaba era esta magnífica foto que compartía en sus redes sociales Fernando Alonso. "Un Samurai debe mantener la calma en todo momento, incluso cuando está en peligro. Gracias Austin, has sido muy amable con nosotros", comentaba el piloto en su publicación.

Además, al Gran Premio de Fórmula 1 acudieron grandes celebridades internacionales como la tenista Serena Williams, el ex jugador de baloncesto Shaquille O'Neal o el cantante Ed Sheeran.

Pues para la alegría de muchos, tras el éxito de su última película 'Bullet Train' de este 2022 junto al cantante de reggaeton Bad Bunny, Brad Pitt se embarca ahora en una nueva aventura. En esta nueva película, el galán de Hollywood se convierte en un piloto de coches,y a sus compañeros, para adquirir conocimientos que posteriormente utilizará en el rodaje, el cual comenzará a mediados de el próximo año.

Sobre este nuevo proyecto de Brad Pitt, sabemos que su título provisional es 'Formula 1', que se lanzará en la plataforma Apple TV y que se trata de una nueva cinta dirigida por Joseph Kosinski, encargado de realizar filmes como 'Tron', 'Top Gun' o 'Oblivion'. Además, como dato curioso cabe destacar que esta película contará con la participación de pilotos de coches reales, con sus equipos y con sus patrocinadores, según explicaba el presidente de Fórmula 1. ¿Veremos a Fernando Alonso compitiendo contra Brad Pitt en su nueva aventura?