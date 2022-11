La actriz Gwyneth Paltrow ha recibido una mala noticia: su madre Blythe Danner padece un cáncer oral, el mismo que tuvo su marido Bruce a los 58 años y por el que falleció en el año 2002. "Es una enfermedad sigilosa, pero ahora estoy bien, de maravilla, y tengo mucha suerte de estar viva", ha explicado la madre de la artista en un entrevista reciente. Además, ha comentado que "a todo el mundo le toca el cáncer de alguna manera", pero ha matizado que "no es normal" que una pareja desarrolle el mismo.

Según ha relatado, la madre de Gwyneth Paltrow tiene un carcinoma adenoide quístico, un tumor que suele estar en las glándulas salivales, y se lo notó porque empezó a verse los mismo síntomas que su marido: "Estaba muy mareada y me olvidaba de todo. Luego me noté un bulto en el cuello, justo en el mismo sitio que lo tenía Bruce", comentaba. Por otro lado, su hija Gwyneth Paltrow, que acaba de celebrar sus 50 años haciendo un posado al estilo body painting, asegura en la revista 'People' que "fue aterrador" y que sintió la noticia como algo "espeluznante", ya que era "algo casi idéntico a lo que había vivido su padre", fallecido hace diez años por esta misma enfermedad.

Getty Getty Images

Blythe Danner ha afirmado que esta difícil situación ha unido más a madre e hija: "Creo que todos nos hemos vuelto, de alguna manera, un poco más fuertes", señala y agrega que "todo es complicado". "La enfermedad, la vida que ya no es igual desde que no está Bruce. Pero he tenido una carrera maravillosa, unos hijos estupendos y un marido lleno de amor. Y por todo ello, estoy agradecida", señala la madre de Gwyneth Paltrow que se muestra muy recuperada de su enfermedad.