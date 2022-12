Julia Roberts no para de sorprendernos, pero esta vez la verdadera sorpresa se la ha llevado su gran amigo George Clooney, con quien compartió pantalla en su última película 'Viaje al Paraíso'. El actor ha sido reconocido por su contribución a la cultura americana, y la que fuera su compañera de reparto en 'Ocean's Eleven' (película que cumple 21 años, donde forjaron la amistad que perdura a día de hoy) ha querido realizarle un curioso tributo a su compañero de la industria audiovisual.

Julia Roberts no se cortó un pelo a la hora de querer rendir un homenaje muy peculiar a su amigo, y lo hizo con un atuendo de lo más distintivo: ¡un vestido con la cara de George Clooney estampada! Pero, ¿qué ha hecho la actriz para conseguirlo? La protagonista de 'Notting Hill' le pidió a su estilista, Elizabeth Stewart, algo fuera de lo común para hacer el tributo a su amigo... y lo ha conseguido con creces, porque nos ha dejado ojipláticos:

¿No lo ves bien? Espera que te lo acercamos, porque no tiene desperdicio alguno...

Gtres

Para conseguirlo, Elizabeth Stewart -encargada de organizar los maravillosos armarios y outfits de famosas como Jessica Chastain, Kate Blanchett o Amanda Seyfried, protagonista de Mamma Mía!- se puso en contacto con el diseñador Jeremy Scott, director creativo de la firma Moschino. En este sentido, el diseñador ha rehecho un vestido negro de la marca italiana con el estampado de la cara del guapísimo actor George Clooney. Pero no solamente han puesto la cara: también hay algunas imágenes de ambos juntos en el traje, especialmente en la parte de atrás.

Por otro lado, Julia Roberts y George Clooney confesaron en una entrevista que para ambos fue complicado darse un beso en 'Viaje al paraíso', la última película que han hecho juntos, ya que llevan más de 20 años siendo amigos. Una amistad que se rinde tributos bastante curiosos. ¿Veremos próximamente a Clooney llevando un traje con la cara de Julia estampada? De momento, él lo que ha lucido muy orgulloso ha sido la banda de los premiados (entre los que también se encontraba Bono, de la banda U2) junto a su mujer, Amal, que se mostraba de lo más orgullosa de su chico y también de lo más estilosa con un vestido en color crema cuajado de pedrería.

