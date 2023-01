Sigue en directo el funeral por Benedicto XVI

El 5 de enero es un día histórico. Se está celebrando la ceremonia de despedida de Benedicto XVI, que falleció el 31 de diciembre a los 95 años. Aunque no se trata de una ceremonia de Estado porque no era un Pontífice reinante, se trata de un acto religioso solenme y sobrio como así ha decidido el Vaticano. Además, el propio Benedicto se había expresado sobre esta ceremonia pidiendo sobriedad, por lo que sólo asistirán de forma oficial las delegaciones de gobierno de Italia y Alemania.

En representación de España, ha querido rendir homenaje al Papa fallecido la reina emérita. Ya un día antes del funeral, doña Sofía estaba en Roma para acudir a la capilla ardiente de Benedicto. Mientras miles de personas desfilaban por la capilla ardiente, también la madre de Felipe VI quiso despedirse del Pontífice.

El cuerpo del Papa ha estado expuesto en la Basílica de San Pedro en Roma desde el 2 de enero hasta que el 5 se han celebrado los funerales. Aquí puedes seguir en directo este ceremonioso funeral por el Papa Emérito Benedicto XVI, que residía en el monasterio Mater Ecclesiae, su residencia oficial dentro de la Ciudad del Vaticano desde que en 2013 anunció su retirada por problemas de salud.





