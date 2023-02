Sharon Stone llora la muerte de su hermano. La intérprete de 'Instinto básico' ha utilizado sus redes sociales para anunciar la muerte de Patrick, su hermano pequeño, de forma repentina a los 57 años por un paro cardíaco debido a una enfermedad previa que tenía en el corazón. "Hola a todos. Este mensaje es para confirmar que sí, ayer perdimos a mi hermano Patrick Joseph Stone por un ataque al corazón", comenzaba diciendo en el vídeo entre lágrimas. Lo cierto es que la actriz no está pasando por un buen momento familiar ya que, en los últimos años, ha sufrido varias pérdidas familiares. En 2020 fallecieron su abuela y su madrina durante la pandemia, pero la peor de las noticias llegaba cuando en 2021 perdía a su sobrino River por un fallo multiorgánico. En este sentido, Sharon Stone aclaraba sobre su hermano: "Sí, es el hombre que fue padre de River, al que perdimos el año pasado, a los 11 meses. Le sobreviven su esposa, Tasha, su hijo Hunter y su hija Kaylee. Como cualquier familia, les agradecemos su amor y apoyo en este momento de dolor inconmensurable y apreciamos todas sus condolencias", expresaba.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Muchos famosos han querido darle las condolencias a la actriz. John Travolta ha comentado en el vídeo: "Querida Sharon. Lo siento mucho por tu pérdida. Entiendo muy bien por lo que estás pasando. Mucho amor", decía el actor.

En 2001, Sharon Stone sufrió un ictus debido a la rotura de su arteria cerebral izquierda, por la que perdió la memoria, la capacidad auditiva izquierda, sufrió tartamudez y perdió movilidad corporal. Con muchos esfuerzo, la actriz superó este varapalo, pero en 2022 anunció que tenía un tumor: "Tengo un tumor fibroide grande que debe ser extirpado" y añadía, "mujeres en particular: no se dejen impresionar, obtengan una segunda opinión. Puede salvarles la vida".