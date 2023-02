Parece que Tini Stoessel ha tomado ejemplo de Shakira y ha dedicado una canción a su ex, Sebastian Yatra o eso es lo que se comenta en redes sociales. Este viernes la cantante argentina sacaba su nuevo tema 'Las Jordan' dentro de su álbum 'Cúpido'. Y su letra hacia estallar a los fans de Aitana pues piensan que esta letra está dedicada al cantante colombiana y la triunfita. " 'To' el mundo preguntando ¿quién es ella? Más dura, más suelta, más bella. Llegaste, pero ella se fue ya, no, no, no (Ey). No quiero saber si me extrañas (No) O si te aburrió la de España (No)”, podemos escuchar en el nuevo tema de la argentina.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

TINI en “Las Jordans” — “No quiero saber si me extrañas, o si te aburrió la de España” pic.twitter.com/7XsjZhAzUC — reina (@reinaisgone) February 17, 2023

En seguida muchos han atado cabos sobre esta ruptura de la que habla la canción y podría ser inspirada en la de ella y el cantante colombiano. Hay quiénes están convencidos de que estas líneas que se refieren a la de España van destinadas a Aitana, la actual pareja de Sebastian Yatra.

El colombiano y la argentina fueron pareja hasta hace tres años. Y si la causa fue Aitana, ¿cómo es posible que sea ella si en esos momentos mantenía una sólida relación con Miguel Bernardeau?

Lo que está claro es que entre Aitana y Sebastian Yatra siempre ha habido una química especial y una gran amistad que con los años se podría haber transformado en amor. Pero cada vez son más las pistas que nos hacen pensar que entre ellos lleva mucho tiempo forjándose una bonita historia de amor, salpicada o no por infidelidades. Pues ahora cobra más fuerza que la canción 'Cristina' del artista colombiano podría estar dedicado a Aitana.

Sea como fuera, ahora todos son felices, pues Tini está totalmente enamorada de Rodrigo de Paul, una relación que tampoco ha estado exenta de polémica. Pues en el momento en en el que la cantante y el jugador de fútbol comenzaron su relación, él aún seguía casado con Camila Homs y ella estaba embarazada de su segunda hija.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.