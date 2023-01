Que Aitana y Sebastián Yatra tienen una gran relación no es ningún secreto: los dos, que han trabajado juntos en canciones como 'Corazón sin vida' y 'Las dudas', han desarrollado una gran amistad, y aunque muchos creen que detrás de ese 'buen rollo' hay algo más, ellos se han empeñado en desmentir cualquier tipo de sentimiento romántico, como hace poco hizo el propio Yatra. Los dos siempre han pedido privacidad fuera de su profesión, pero es inevitable que su vida privada también sea noticia, y más ahora que se ha conocido el último movimiento del colombiano: ¿por qué ha desaparecido de Instagram?



Ahora que la gira 'Dharma Tour' ha llegado a su fin (el pasado diciembre), la primera opción es que el joven quiera tomarse un descanso completo de todo, tanto de la música como de las redes sociales. También se ha hablado de una estrategia comercial para 'llamar la atención' de los fans de cara a lanzar un nuevo trabajo (algo parecido han hecho, por ejemplo, Beyoncé o Jennifer Lopez a la hora de sacar sus últimos álbumes, eliminando su foto de perfil o archivando todas las publicaciones de Instagram para vaciarlo), aunque sin duda la opción que también se baraja es que, con las últimas noticias que han salido sobre su vida privada, quiera desconectar y alejarse de todo el 'ruido mediático'.

Sin redes sociales, Yatra está ilocalizable para sus fans, pero también para muchos medios, ya que en varias ocasiones el cantante ha publicado dónde se encontraba. Por su parte, Aitana, que recientemente pidió que, tras romper con Miguel Bernardeau, se respetara aún más su privacidad, se ha mudado a un nuevo chalet en un exclusivo barrio a las afueras de la capital que le ha costado 800.000 euros, donde puede hacer planes con sus amigos sin tener que salir de ella, ya que en la reforma que ha hecho habría pedido que construyan una pequeña discoteca. Una casa que, seguramente, Yatra ya haya podido visitar, aunque no hay imágenes de ello. De lo que sí hay imágenes de la visita que el joven le hizo a Aitana en uno de sus últimos conciertos o del viaje a Londres que recientemente han hecho con otros amigos, como Lola Índigo.

Quién sabe si, en un futuro, si su relación evoluciona a algo más que amigos, cambian de parecer sobre mostrar esa parte de ellos, y es que un noviazgo entre Aitana y Sebastián nos tendría encandilados, ya que, si como amigos nos encantan, como pareja serían perfectos.