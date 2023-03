Bruce Willis es uno de los grandes actores internacionales más conocidos y más queridos, algo que se ha demostrado en los últimos años, sobre todo, después de haber conocido el diagnóstico de demencia frontotemporal que su familia dio a conocer hace unos meses. Una noticia tras la que ha reaparecido por primera vez con un vídeo en sus redes sociales en las que se le puede ver rodeado de su familia con motivo de su 68 cumpleaños. En él se puede ver cómo se encuentra el actor quien actualmente adolece de uno de los principales rasgos de la enfermedad: afasia.

Ha sido precisamente su ex mujer, Demi Moore, quien se encuentra volcada en el actor, quien ha colgado el vídeo para que todos sus fans pudieran ver la emoción con la que ha recibido el 'cumpleaños feliz' de toda su familia en el salón de su casa. Junto a ellos se encuentran su esposa Emma Heming, su ex Demi Moore, y sus cinco hijas con algunas de sus parejas.

Happy birthday, BW! So glad we could celebrate you today. Love you and love our family.

Thank you to everyone for the love and warm wishes - we all feel them. pic.twitter.com/vcb50QP9hr — Demi Moore (@justdemi) March 20, 2023

Así podemos ver a toda su familia unida y cómo el propio Bruce canta parte de la canción antes de soplar las velas de su tarta. "¡Feliz cumpleaños, BW! Me alegro mucho de poder celebrarte hoy. Te amo y amo a nuestra familia. Gracias a todos por el amor y los cálidos deseos, todos los sentimos", escribe Demi Moore sobre el vídeo que ha compartido.

En apenas unas horas el vídeo se ha hecho viral y miles de personas no han dudado no solo en felicitar el cumpleaños al actor sino también a la familia por estar tan unida y disfrutar de estos momentos con él haciéndole también disfrutar. Y es que se trata de una estampa que ha emocionado a más de uno y que demuestra lo fácil que se puede ser feliz.