Está claro que no está siendo el año de Shakira, personalmente hablando. Su carrera profesional sube como la espuma pero parece que su vida privada está teniendo un época complicada. La ruptura con Gerard Piqué y la salud de su padre son dos de los grandes problemas que han tenido a la colombiana bastante estresada y ahora se le ha añadido otro. Su madre tuvo que ingresar en el hospital de urgencia por una trombosis. Nidia Ripoll fue atendida de momento por los profesionales en el hospital. Comenzó a sentirse mal el pasado viernes 17 de marzo y decidió acudir a su centro médico para descartar problemas mayores. Cuando le dieron los resultados, la madre de Shakira descubrió que había sufrido una trombosis en una de sus piernas.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Según Telemundo, hemos podido conocer que Nidia ya se encuentra fuera de peligro y el coágulo no ha llegado al cerebro. Este martes 21 de marzo se ha podido conocer en 'Y ahora Sonsoles' que la madre de la cantante ya ha salido del hospital y se recupera favorablemente de este susto.

Shakira está a punto de mudarse a Miami pero parece que la salud de sus progenitores le complica el viaje. La salud de William Mebarak, padre de la colombiana, es muy delicada y la artista habría puesto una condición a su mudanza: que él se traslade también junto a ella. Precisamente el delicado estado de salud de Mebarak a inicios de año fue lo que, presuntamente, pudo aplazar las fechas que Shakira tenía en mente para efectuar la mudanza.