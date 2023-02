Si Shakira ya era una mujer de armas tomar, desde que diera por finalizada su relación con Gerard Piqué, ha demostrado que ahora lo es todavía más y que ya no se calla nada, y aunque siempre ha sido una mujer muy reservada en cuanto a su relación, ahora que ya no tiene nada que proteger ha decidido sacar 'los trapos sucios' a través de sus canciones: lo hizo a través de 'Monotonía', 'Te felicito' y la más viral de su carrera hasta el momento, la 'Sesión #53' junto a Bizarrap (que, por cierto, aterrizó con polémica de plagio). Y ahora parece que también ha querido hacerlo a través de entrevistas, concediendo la primera televisiva al periodista mexicano Enrique Acevedo, del canal N+.



Precisamente esa entrevista se emite esta noche de 27 de febrero (también se podrá ver en 'streaming'), pero ya han salido a la luz algunas declaraciones, y 'clara-mente' Shakira no se ha cortado en absolutamente nada y se ha entregado, al 100%, a todo tipo de preguntas, también a las referentes a su ruptura con Gerard Piqué o a Clara Chía, para la que muchos han interpretado que tiene varias pullas muy directas: "Hay un lugar reservado en el infierno para todas las mujeres que no apoyan a otras", se escucha decir a Shakira en el adelanto.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La colombiana ha explicado también que ya está dispuesta a pasar página, pero eso no significa que lo vaya a hacer en silencio: "Yo ya estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre qué más hay", apunta también. Por otro lado, precisamente sobre su colaboración más viral hasta la fecha, la de Bizarrap, ha confirmado que, efectivamente, fue su hijo Milan el que le animó a hacer algo juntos: "Me dijo 'mami, tienes que hacer algo con Bizarrap que es el Dios argentino', y le digo 'mira, mira... mira quien me ha escrito', y era Bizarrap", recuerda en su entrevista.

La cantante y el futbolista decidieron poner punto y final a su relación en el verano de 2022, aunque la noticia se conoció tras los meses estivales. Aquella "época oscura", como dijo ella misma en su entrevista con la revista ELLE España, fue la que sacó a relucir su inspiración para escribir sobre el desamor, con indirectas muy directas para Piqué pero también para su actual pareja, Clara Chía. Una época de la que el propio Piqué también habló: "Fueron meses complicados", comentó el ex futbolista.