Gerard Piqué ya no está dispuesto a esconder su amor por Clara Chía. El ex jugador de fútbol daba el primer de hacer oficial su relación con su novia poco después de que viera la luz el polémico tema de Shakira en el que hablaba clara-mente de su decepción amorosa y publicaba su primera fotografía con Clara Chía. Después de eso, les hemos visto juntos en varias ocasiones, perola última vez que se dejaron ver juntos lo hicieron de la mano. Muy sonrientes y animados caminaban ante las preguntas de los reporteros sobre su relación, ellos seguían en su línea de no hacer comentarios.

Pero ahora Piqué ha pronunciado por primera vez las palabras de "mi novia" al referirse a Clara. Piqué dejó caer que es Clara Chía quien le compra la ropa, es decir que la joven se ha convertido en su estilista y él es una mera "marioneta" de ella.

Este viernes en una jornada previa de la Kings League, encuentro para el que el catalán apostó por un look holgado en color crudo. Ibai se mostró muy interesado en el look de su amigo y no paró de hacer preguntas al respecto: "¿Ves revistas de moda para actualizarte o no? Por curiosidad, ¿ves lo que está de moda o no?". Y el ex defensa explicó que sigue simplemente los consejos de Clara: "No, la verdad es que voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella, ¿sabes? Soy una marioneta". A lo que Ibai contestaba "una marioneta como nosotros de ti". Y todos reían.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.