Eran una de las parejas más idílicas de Hollywood, pero tras once años de matrimonio y un hijo en común, Reese Witherspoon y Jim Toht se separan. La pareja lo ha anunciado a través de sus redes sociales con un comunicado conjunto en el que dejan claro que aunque ha sido una decisión muy difícil, se quedan con los maravillosos años que han disfrutado juntos y que ahora mismo se encuentran centrados en cuidar de su hijo y su familia.

Con estas palabras lo anunciaban la actriz y el productor en sus respectivos perfiles personales de de Instagram: "Tenemos noticias personales que compartir. Hemos tomado la difícil decisión de separarnos. Hemos disfrutado de unos maravillosos años juntos y pasamos página con un tremendo amor, amabilidad y respeto por todo lo que hemos creado juntos. Nuestra prioridad es nuestro hijo y nuestra familia mientras nos encontramos en este capítulo. Estos temas nunca son fáciles y son extremadamente personales. Apreciamos de verdad el respeto y la privacidad de nuestra familia en estos momentos. Reese y Jim".

La pareja se conoció en una fiesta en el año 2010 y, poco menos de un año más tarde en 2011 decidieron casarse. Fue una boda íntima en el rancho que la actriz tiene en California. Fruto de su matrimonio, en 2012 nació el tercer hijo de la actriz, llamado Tennessee James. La intérprete tiene otros dos hijos, Ava, de 23 años, y Deacon, de 19, junto al también actor Ryan Phillippe, de quien se divorció en 2008.

