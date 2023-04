El cantante Maluma siempre tiene una sonrisa perenne, pero una mala noticia ha conseguido borrársela de golpe al conocer que Bastian Matías, el pequeño que apadrinó en el año 2021, ha fallecido tras una larga enfermedad. Ha sido el propio intérprete el que lo ha querido compartir con sus 63 millones de seguidores en Instagram que, con mucha tristeza, le han acompañado en estos duros momentos que está pasando él y también la familia del joven, al que desde entonces se refería como su 'hermano pequeño', que sólo tenía 14 años.

Con una foto en la que se puede ver a ambos juntos compartiendo una gran sonrisa, Maluma ha asegurado que tiene "el corazón roto en pedazos" al tener que "informar por este medio que Bastian se nos fue de este plano terrenal", empezaba escribiendo en su mensaje junto a la imagen. "Mi Maestro, mi guía, mi amigo, mi hermanito menor partió dejándonos todas sus enseñanzas y dejando un vacío enorme que nada ni nadie podrá ocupar. Luchamos hasta el final pero lo mejor era su descanso. Fuerza a todos los que tuvieron el placer de conocer a Bastian, 'El Niño sonrisa'. Te amo, te amaré por siempre, mi Príncipe. Nos vemos en el camino", añadía.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Maluma conoció a Bastian, también de Medellín (Colombia) como él, hace ya un año y medio, cuando supo que el chico, enfermo de cáncer, era un gran fan suyo, y le cogió tanto cariño que quiso apadrinarle dada su complicada situación económica. Desde entonces ha sido común ver cómo le hacía regalos, hablaban por videollamada con frecuencia, le invitaba a sus conciertos e incluso le compraba una casa el pasado septiembre: "Los sueños se hacen realidad, ¡bienvenido a tu nuevo hogar, Bastian! [...] Te trajimos aquí a este proyecto para que nos ayudes dando tu visto bueno", escribía Maluma en sus redes sociales dándole la sorpresa al niño y también a su familia. Sin duda, una pérdida de la que le va a costar reponerse, y es que, aunque el cantante tiene a su hermana Manuela, Bastian era como el hermano pequeño que nunca tuvo.

maluma Instagram