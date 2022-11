Puede que ya seas una experta en comprar por Internet, pero lo cierto es que ni la persona más acostumbrada se libra del miedo a ser víctima de una estafa online. Hemos recopilado los mejores consejos para que tus compras por la red sean lo más seguras posible y no seas diana de una hacker con dudosas intenciones. El Observatorio Español de Delitos Informáticos registró en 2021, porque aún no se han publicado los datos de 2022, 305.477 ciberdelitos, casi el triple de los que se registraron en 2018, tan sólo tres años antes, por lo que nunca está de más estar ojo avizor sobre dónde compramos. Sigue nuestras recomendaciones para triunfar con el 'ecommerce' y todos nuestros consejos en la sección de diezminutos.es sobre trucos prácticos, ahorro y consumo.

Aunque muchos de estos consejos quizá ya los conozcas más que de sobra, nunca viene mal recordarlos, y seguro que aprendes alguno nuevo para tener aún más pies de plomo a la hora de hacer gestiones por Internet, en especial cuando requiera dar información delicada como contraseñas, códigos o números de tarjeta.Para empezar, ten en cuenta el protocolo HTTPS: es fundamental que la página disponga de un candado en la barra de direcciones (en la parte superior izquierda del buscador), ya que garantiza que la información que se transmite está cifrada. Comprueba que la página tiene un aviso legal y que admite varios métodos de pago.

Westend61 Getty Images

Revisa la información del sitio en el que vayas a realizar tus compras: quiénes son, domicilio, datos de contacto, fiscales.... Además, indaga sobre la tienda en redes sociales, buscadores, opiniones... especialmente si es una web en la que normalmente no haces compras o no es ampliamente conocida. Quizá te interese, además, los trucos y consejos para arreglar tú mismo una mala conexión a internet en casa o cómo la domótica puede ayudarte a reducir gastos en tu día a día.

En cuanto a ti, nunca des el PIN de la tarjeta, que no tiene nada que ver con el CVC (las siglas en inglés de 'código de verificación de la tarjeta', que viene en la parte de atrás de la misma). El primero (el que introduces en el datáfono al hacer la compra en el súper, por ejemplo) es personal e intransferible, pero el segundo sí te lo pedirán para verificar la transacción.

Desde el 1 de enero de 2021, por otro lado, es obligatorio que las compras por internet tengan una verificación en dos pasos: ya no sólo es suficiente con introducir el número de tarjeta y el CVC: desde esa fecha, el método más extendido para verificar la compra es abriendo la app de tu banco, donde te pedirá que introduzcas un código que se suele mandar por SMS. Aún así, no te asustes si no se te pide: no todas las compras por Internet requerirán autenticación reforzada. La normativa contempla una serie de exenciones según el nivel de riesgo de la compra, el país del comercio, la cuantía de la operación o cómo de recurrente sea el lugar de la compra (es decir, si compras mucho en un portal puede que no siempre te pidan esta doble verificación).

Gtres

No realices compras ni gestiones bancarias desde redes no seguras, como redes WiFi abiertas o públicas, a las que se puede conectar cualquiera y, con un poco de pericia, detectar tu dispositivo y acceder a él.

Ten actualizados tus dispositivos y utiliza contraseñas complejas. Además, nunca está de más (y, de hecho, es lo más recomendable) que las cambies con frecuencia.