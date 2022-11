Ir a la peluquería y el desembolso económico que supone ha hecho que visitar tu centro de belleza favorito se convierta en un 'capricho'. Pero es posible reducir tus visitas a la peluquería, y que no se note, con estos trucos y productos. Cuando era pequeña me llamaba la atención ver a mi abuela cogiendo su rímel para retocarse las raíces del pelo. Le preguntaba que por qué lo hacía y si no era mejor ir a la peluquería y quitarse de complicaciones. Ella seguía a lo suyo hasta que conseguía que la raíz quedase perfecta. Ahora, 'taitantos' años después, en mi cabeza se visualizan sus posibles respuestas que me podía haber dado: "Porque no tengo tiempo", "porque hay que ahorrar", "porque el pelo se estropea mucho"... Y así, un sinfín de explicaciones. Menos mal que en estos años la cosmética capilar ha avanzado lo suyo y ya no tenemos que recurrir al rímel entre tinte y tinte. El Magic Retouch de L'òreal Paris es un spray para retocar las raíces y las canas. Las raíces se cubren al instante con el color de tu pelo y dura hasta que te vuelvas a lavar el pelo. Todo un invento.

También cabe la posibilidad de que necesites un tinte sí o sí. Pero tus hijos te acaban de leer la carta que han escrito a los Reyes Magos y tengas que seguir retrasando tu visita a tu centro de belleza de referencia. Los tintes sin amoníaco te vendrá de maravilla. La gama Schwarzkopf Palette Naturals tiene gran cantidad de tonos para que elijas cuál va mejor con tu pelo natural o si quieres cambiar de color, ¡Adelante, atrévete! Sobre todo porque el secreto mejor guardado de una peluquera es el número de tinte que te pone.

Pero... ¿qué pasa si llevas mechas? No te preocupes que también hay solución para ti. Un truco para espaciar tus visitas a la peluquería si tienes muchas canas es ir dándote mechas que aclaren tu tono. L'Oreal Paris Preference Mechas Californianas es un kit para hacértelas tu misma en caso de que no puedas ir a la peluqería. En las opiniones que hemos encontrado de este producto en Amazon destacan lo fácil que es de usar y el brillo que deja en el pelo.

Hay trucos, consejos y cosméticos para todos los problemas. Si tu pelo lo que necesita es un baño de hidratación ficha el pack de las firma Tresemmé. Un champú, un acondicionador y una mascarilla que controlan el encrespamiento hasta 72 horas, dejando el pelo suave, brillante y fácil de desenredar. Para los chicos también existen una gran variedad de cortapelos en el mercado. Si en casa hay más de un chico, echa cuentas y verás cómo os interesa tener una máquina de este tipo. Eso sí para hacerle un corte a los Cristiano Ronaldo o Fernando Llorente, mejor siempre en manos de un profesional.

Otros tips que te vendrán de maravilla será hacer 'pequeñas modificaciones' en tu peinado habitual: cambia la raya de lado, hacerte unas ondas si normalmente llevas el pelo liso, cambiar la coleta por una trenza. También puedes optar por cortes de pelo que no necesiten retoques cada mes: evita los rectos y opta por melenas escalonadas porque no todo el pelo crece por igual.