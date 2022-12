Disciplinada, constante y paciente. Así se define Alicia Faubel, la modelo que sueña en convertirse en la segunda española que consigue el título de Miss Universo, después de Amparo Muñoz, que logró la corona en 1974. Segura de sí misma y de su potencial, el próximo 14 de septiembre lo dará todo en la gala mundial de Miss Universo, en Orlando (EE.UU.). Alicia se ha preparado con los mejores, entre su equipo de asesores está la coach experta en belleza, Cuca Miquel, que en el vídeo (arriba) nos cuenta cómo ha cuidado la piel de la Miss. "Su piel es extremadamente delicada, sensible. Lo que hago con ella es extremar los cuidados. Nutro, oxigeno y exfolio para que tenga una piel fina, pulida y luminosa", nos cuenta en su centro en Madrid, Todo en belleza.

Falta muy poco para la gran final, ¿estás nerviosa?

Más que nerviosa estoy con muchas ganas de que llegue. Los nervios no los sentiré hasta el mismo día de la final.

¿Cómo te has preparado?

He estado en Filipinas. Es uno de los sitios donde mejor preparan pasarela y 'pregunta y respuesta' para los reinados de belleza.

EN TENERIFE COMENZÓ TODO. Alicia Faubel fue elegida Miss Universo España 2022 el pasado septiembre en una gala celebrada en Tenerife. Tiene 25 años y nació en Alicante, pero ha vivido fuera de España desde los 17 años, cuando comenzó su carrera de modelo. Aunque le gusta la interpretación, su gran pasión es la Psicología porque "me ayuda a entenderme a mí misma". Agencias

¿Tu rutina de belleza?

Desde los 17 años trabajo como modelo. La vida saludable y el deporte siempre han sido parte de mi rutina diaria. Sí o sí me desmaquillo, no puedo ir a dormir con maquillaje y siempre llevo protección solar, lo considero muy importante. Cuido también mi piel con los productos de Cuca Miquel, la crema de arándanos es mi favorita. Para estar en forma practico boxeo porque siento que no estoy forzando nada y me divierto. Es muy importante no sufrir sino disfrutar cuando te cuidas. Si te gusta lo que estás haciendo, todo fluye.

Estás muy implicada en causas sociales, salud mental y, sobre todo, en cómo ayudar a personas con trastornos alimenticios, una enfermedad que tú sufriste.

Sí. Me muevo en una industria donde estamos rodeados de redes sociales, gente joven. Veo cómo les afecta y cómo me afecta a mí, a mi seguridad. Si no aprendemos a llevarlo de la manera correcta puede derivar a cosas peores como los trastornos alimenticios y una imagen distorsionada de lo que es la belleza. En mis redes sociales doy una imagen real y hablo públicamente de mis complejos, inseguridades... porque en el fondo es eso: somos reales.

Estabas haciendo un grado de Psicología.

Estoy haciendo un curso online de auxiliar de Psicología y me encanta. Yo quería hacer la carrera de Psicología pero por mi trabajo no ha sido posible, de momento. Pero todo lo que tenga que ver con el estudio de la salud mental y de la mente me gusta mucho, para entenderme a mí misma y compaginarlo con el tema de Miss Universo, me ayuda muchísimo.

¿Qué es lo primero que harás si ganas el concurso?

¡Comerme una tarta! (risas).

Ana Ruiz

¿Conoces a tus rivales?

Tenemos un grupo de WhatsApp y hablamos entre nosotras. También hemos hecho directos. Hay muy buen rollo entre nosotras.

¿Te da miedo quedarte en blanco en el escenario?

No me va a pasar. Llevo preparándome para esto muchos años. No ha sido mi sueño ser una reina de belleza, pero sí el poder expresarme, ser escuchada y ser una influencia para el resto de personas.

Ana Ruiz HEARST

Tenías novio y vivía en Emiratos Árabes, ¿sigues feliz y enamorada?

Todo sigue bien e igual.

¿Te acompañará a la final?

No lo sé aún.

Cuéntanos cómo es, ¿qué hizo para conquistarte?

Constancia. He tenido dos relaciones en mi vida y lo que les llevó a ambos a conquistarme fue la constancia. Yo decir no y ellos que sí. Soy muy independiente, llevo sola desde los 17 años y nunca he sido de querer estar en una relación, pero al final, lo consiguió.

¿Cómo desconectas?

Estar con mis amigos, tomarme un café. Cosas sencillas como pasear por la calle.

¿El mayor sacrificio que has tenido que hacer para cumplir tus sueños?

Estar lejos de mi familia (se emociona).

¿Qué dirías a los que critican los concursos de belleza para que cambien su opinión?

Que les den una oportunidad. Yo tenía el mismo concepto y ahora que estoy empezando los reinados de belleza me doy cuenta de la disciplina que hay detrás de estas mujeres. El trabajo social que hacemos, de la forma positiva en la que podemos crear una influencia en las nuevas generaciones... Es usar tu belleza para algo que va mucho más allá de la belleza porque nadie puede negar que la belleza es algo atractivo. Si muestro que hacer trabajos de caridad, comer sano o hacer deporte es importante, las niñas te ven como un ejemplo.