Kiko Matamoros lo ha vuelto a hacer: un nuevo retoque estético a llamado a su puerta, y ha tenido que venir María Patiño para que todos nos diéramos cuenta. Fue este lunes cuando la presentadora apuntaba a que el colaborador se había hecho algo, estaba "diferente"... y su primera opción era que se había "paralizado la frente". No era así: según explicó el propio Kiko, su retoque había consistido, unos días antes, en hacerse el 'microblading', que no es otra cosa que un tatuaje semipermanente para dar forma y profundidad a las cejas, y lo contó con toda la naturalidad del mundo, y que Kiko nunca ha ocultado las operaciones o tratamientos a los que se somete. Dale al play para saber cuál es su último retoque.

En su lucha contra el paso del tiempo, Kiko se habría dejado varios miles de euros en retoques estéticos: cada cierto tiempo, se hace sus 'repasos' con rellenos de ácido hialurónico y bótox, pero no sólo de eso vive Kiko: en el 2022, el colaborador se sometió al arreglo de uno de sus dientes tras partírselo en 'Supervivientes', y también se sometió a un tratamiento para eliminar las cicatrices y marcas de picaduras que trajo de 'recuerdo' de Honduras, y tanto él como su chica, Marta López Álamo, lo mostraron en redes sociales:

Marta López Álamo Instagram

Kiko Matamoros Instagram

En junio de 2021 también se sometió a una marcación abdominal para eliminar grasa localizada y piel sobrante, y es que Kiko tampoco ha ocultado nunca su obsesión con un cuerpo bonito.

Aquel mismo año, cuando se emitía aún 'Viva la vida' (predecesor del actual 'Fiesta'), el doctor José Manuel Gómez Villar analizaba los retoques estéticos de Kiko Matamoros en su presencia y éste reconocía que, hasta entonces, ya se habría sometido a 11 operaciones de estética que le habría supuesto un gasto de unos 40.000 euros. "Yo lo que estoy viendo es la pasta que me he gastado. Me estoy poniendo malo y me va a subir la tensión otra vez", bromeaba haciendo referencia a su salida del plató de 'Sálvame' por un problema de salud unos días antes, pero no se arrepiente de nada: "Ha merecido la pena. Estoy contento de cómo estoy. Me machaco mucho en el gimnasio y cuido la alimentación, pero es una ayuda. Hay pocos de 64 años que puedan decir que están como yo" .

Telecinco

La primera vez que Kiko pasó por quirófano fue en mayo de 2011. Se sometió a una otoplastia para corregir diferentes morfologías de las orejas. ¿Su precio? Unos 3.000 €. Esa misma fecha, el colaborador aprovechó su paso por quirófano para retocarse los párpados, que tenía algo caídos (unos 1.500 €).

Antes de que acabase el año, el exmarido de Makoke volvía a la clínica de estética para realizarse una blefaroplastia inferior, o lo que es lo mismo, para corregir las bolsas de los ojos. Su precio rondaría los 4.000 euros.

En 2014, Kiko vuelve a pasar por quirófano. Aunque en esta ocasión, lo hace por salud. Tenía el tabique desplazado y respiraba mal. "Tenía que arreglarme el tabique porque lo tenía mal debido a que he boxeado mucho y a otros motivos que ahora no vienen al caso y decidí aprovechar para hacerme este arreglito". Así que, aprovechando la intervención, reconoció que se sometería a una rinoplastia y rinomodelación. Un 'retoque' que tiene un precio de unos 6.000 €.

T5

Un año después, a finales de 2015, el colaborador de 'Sálvame' se realizó el retoque más caro (suele tener un coste de 10.000 €) y también fue el que más le transformó el rostro: un lifting facial. Kiko tenía 59 años y esa intervención le hizo rejuvenecer diez.

Capturas TV

A esto habría que añadir un trasplante de cejas. El colaborador se dejó crecer parte de su pelo de la nuca para poder realizarlo. Otros 2.000/2.400 €. Además, luce una sonrisa perfecta gracias a unas carillas que le podrían haber costado unos 7.000 euros. También mejoró el aspecto de su cuerpo gracias a una liposucción por la que habría pagados unos 6.000 euros; se rellenó la fosa temporal, alrededor de los ojos, por unos 600 euros.

Capturas TV

Sin embargo, el retoque más polémico se lo hizo a finales de julio de 2020. Kiko apareció en el 'Deluxe' con la cara hinchada y se convirtió en Trending Topic. "Tengo la cara llena de morados e hinchada porque me acabo de pinchar y no he podido ni maquillarme, no me ha dado tiempo", explicó el colaborador, recalcando que le daban igual los comentarios de los demás. Se lo hizo la que por aquel entonces era su nuera, Carla Barber, pero no esperó el tiempo de reposo recomendado y en pleno directo empezó a sangrarle la punta de la nariz...