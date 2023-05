Salir de casa en pleno verano es casi un deporte de riesgo, y ya no sólo por el calor, sino porque de repente puede llegar un vendaval o una tormenta de verano que arruinen nuestro look. Llegar bien peinada a los sitios no siempre es un deseo que se cumple, pero para ayudarnos ha llegado Corioliss con dos nuevos sets ideales para presumir de melena este verano. Gracias a su secador, planchas y rizador, en una divertida edición limitada en color coral que ya nos da 'summer vibes', conseguirás el peinado ideal para triunfar durantes los meses estivales. Como ellos mismos dicen en su Instagram, "Innovamos y retamos a la industria tradicional del cabello para que consigas el pelo más increíble que puedas imaginar", y vaya si lo consiguen. Toda la colección de edición limitada en color coral de Corioliss cuenta con un acabado 'Soft touch' que hace las herramientas mucho más cómodas de manejar y mejora su agarre.

La marca ha puesto toda la carne en el asador con este nuevo 'Coral Travel Kit', con el que podrás conseguir un sinfín de peinados para lucir sin complicaciones este verano: su plancha 'C Trip' es ideal para llevar de viaje por su tamaño, y es fantástica para alisar y rizar de forma rápida y fácil donde quieras gracias a sus 21,5 cm de longitud. Incorpora temperatura regulable desde 150ºC hasta 200ºC. El secador 'Flow Travel' también es ideal para llevarlo a cualquier lado gracias a su motor profesional de 1400W, diseño ergonómico, dos velocidades y voltaje dual para enchufarlo en cualquier parte del mundo. El 'Coral Travel Kit' lo puedes adquirir por 89€ en la web de Corioliss.

Kit Coral Travel Corioliss corioliss.es 89,00 € Comprar

La nueva colección de Corioliss no sólo incluye un set de viaje, y es que la marca ha sacado sus mejores armas con el set de plancha 'C 1 Digital' y el rizador 'Mini Glamour Wand', para uso doméstico pero con todas las características de las herramientas profesionales. La plancha 'C 1 Digital' es la herramienta definitiva para conseguir un cabello brillante y saludable. Cuenta con tecnología de control de temperatura por tramos desde 120º-140º-160º-180º-210º-235ºC para una experiencia de peinado personalizada, y sus placas de titanio ultra suaves y duraderas aseguran que tu cabello esté suave y sedoso. Además, gracias a las nanopartículas de plata incorporadas en sus placas, tu pelo se verá brillante y sin encrespamiento por más tiempo. La 'Mini Glamour Wand', por su parte, cuenta con un barril cónico de titanio, y tecnología de iones negativos para hacer desaparecer la electricidad estática del cabello dejándolo suave, sedoso y brillante. El 'Coral Kit' de plancha y rizador de Corioliss lo puedes adquirir por 169€ en su web.

Corioliss Coral Kit CORIOLISS corioliss.es 169,00 € Comprar