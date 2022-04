Blanca Suárez es la protagonista de la primavera. Ya vivimos la primavera y con ella han aparecido las mejores tendencias para esta época del año. Un momento que estará marcado por las prendas con colores muy vivos y repletas de estampados. Si todavía no has encontrado aquellos looks con los que sentirte cómoda en esta época del año y con los que poder triunfar, desde El Corte Inglés te ofrecen una gran variedad de ofertas donde seguro que podrás encontrar aquel que mejor se adapte a lo que estás buscando.



Blanca Suárez ha sido la encargada de mostrar aquellas prendas que se convertirán en tendencia este año, siendo la cara visible de la campaña 'Ya es primavera' de El Corte Inglés. Los estampados florales y los colores como el rosa pastel, verde, rojo y naranja llenan de vitalidad y positividad este comienzo de la primavera.

Lo cierto es que esta época del año se caracteriza por ser la que da comienzo al buen tiempo, un momento que se ve reflejado en la ropa, donde los colores sobrios quedan atrás para dar la bienvenida a aquellos más claros. Desde El Corte Inglés ofrecen una gran variedad de prendas que se pueden compaginar y mezclar hasta crear aquel look que mejor se adapte a cada persona.

Desde conjuntos de pantalón y blusa como el que luce Blanca Suárez con el que poder ir cómoda a la vez que elegante mientras se disfruta del buen tiempo que llega junto a esta estación hasta vestidos largos pero nada ajustados con los que poder ir menos abrigada ahora que vamos diciendo adiós poco a poco al frío.

La actriz muestra la mejor forma de lucir estos 'looks' para esta primavera. Unos estilos con los que conseguir ir elegantes a la vez que cómodas y más 'fresquitas' en esta estación del año que llega con fuerza. Unas ideas con las que seguro que cada persona podrá encontrar la opción ideal para triunfar durante esta época del año con su estilismo.

Por tanto, esta se ha convertido en la mejor opción para renovar el armario ahora que llega el buen tiempo llenándolo de prendas llenas de estampados florales y colores pastel con los que poder triunfar esta primavera.

