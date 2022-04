Raúl Fuentes se convierte en modelo por un día para posar con la mejor moda de hombre. El cantante es el protagonista de nuestro 'Gente con estilo' por el lanzamiento de su nuevo trabajo, 'Perdona que te diga', y repasa para los lectores de DIEZ MINUTOS cómo ha evolucionado su música. Hace más de 20 años fue uno de los artistas más populares de España gracias al éxito de 'Sueño tu boca' y, a pesar de lo que muchos piensan, su carrera ha continuado con paso firme.

El cantante, estupendo a sus 47 años aunque reconoce que no se ha realizado ninguna operación estética ni se ha puesto bótox, reconoce que tiene una espinita clavada: ir al festival de Eurovisión, un sueño que todavía no descarta. Raúl Fuentes posa con la mejor moda masculina. ¿Quieres ver las prendas y complementos ideales para la temporada de primavera?

El cantante luce una cazadora de Mango, 199,99 € COMPRAR ; camiseta de Antony Morato, 49 € COMPRAR ; pantalones de Gaudí Jeans, 101,90 € COMPRAR ; botines de Adolfo Domínguez, 168 € COMPRAR ; pañuelo de H&M, 12 € COMPRAR ; pulseras y anillo de CXC, (c.p.v.) COMPRAR

El cantante, con americana de Zara, 99,95 € y camisa de Zara, y 29,95 € ; pantalón de Massimo Dutti, 79,95 € COMPRAR ; botines de Martinelli, 83,96 € COMPRAR y anillo de CXC, (c.p.v.) COMPRAR

El cantante luce cazadora de Antony Morato, 139 € COMPRAR , camiseta de Antony Morato 59 € COMPRAR y pantalón de Antony Morato (c.p.v.) COMPRAR , y zapatillas de Martinelli, 105 € COMPRAR

Raúl viste cazadora de Zara, 49,95 € ; jersey de Massimo Dutti, 39,95 € COMPRAR; pantalón de H&M, 25 € COMPRAR, y botas de Camper, (c.p.v.) .

Raúl viste americana de Zara, 89,95 € ; camiseta de Bread & Boxers, 29,95 € COMPRAR ; pantalón de Zara, 39,95 € , y zapatillas de Martinelli, 120 € COMPRAR

CITA en...el hotel Axel

Quedamos con Raúl, en plena promoción de su trabajo, en el Hotel Axel de Madrid, ubicado en el madrileño barrio de Las Letras. Un hotel que dispone de 88 habitaciones, con espacios de ocio como su terraza con piscina, ubicada en la última planta del edificio. El hotel, exclusivo para adultos, cuenta con un diseño que combina con el confort y hace que la estancia sea maravillosa.

Raúl posa con el equipo de DIEZ MINUTOS

Mi belleza al descubierto

Antes de irme a la cama…. Me lavo los dientes y según lo cansado que esté, me lavo la cara, me echo un sérum y una crema de noche.

Mi producto de belleza ideal… Un sérum.

Un perfume… No me dejan elegir porque me regalan muchas colonias. Antes era 'Egoiste' de Chanel, cuando lo huelo me trae muchos recuerdos.

Voy a la peluquería…. Una vez al mes.

Ejercicio… Procuro hacer todos los días, pero con la pandemia me he vuelto un poco vago. Ahora me da miedo ir al gimnasio.

Dieta… Procuro cuidar la alimentación, pero me doy mis caprichos.

Mi fondo de armario… Tengo que hacer limpieza en el armario porque ya no me entra nada. Soy un amante de las rebajas.

Redactor: Daniel I. Carande. Fotos: Ana Ruiz. Ayd. de foto: Idoia Vitas. Estilismo: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: María José Melchor Vives para Alegría Make up. Agradecimientos: Hotel Axel Madrid. Calle de Atocha, 49. Telf. 910 883 380 www.axelhotels.com.





