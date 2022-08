La cantante Natalia vuelve a estar en un gran momento. A pesar de su reciente ruptura, el corazón le late otra vez por un nuevo hombre, Manuel Alves, y en lo profesional tampoco tiene queja: "(Con la pandemia) yo pensaba que se iban a acabar muchas cosas. Afortunadamente, los ayuntamientos habían ahorrado y ahora están invirtiendo en los conciertos", nos ha confesado en su entrevista para Diez Minutos.

La ex triunfita tiene ya 39 años, y lleva la mitad de su vida en la música, pero cuando ésta no ha remado a su favor, admite que ha sido como "una hormiguita" gracias a la mentalidad ahorradora y nada 'gastona' que le inculcaron en su casa. Eso sí, cuando el dinero empezó a entrar por la puerta cuando sólo tenía 20 años, admite que seguramente gastara mucho en ropa, y gracias a su primer éxito, 'Besa mi piel', pudo comprarse el coche de sus sueños.

Mucho más madura, Natalia reconoce que ahora se encuentra muy cómoda en su piel, y si antes le daba vergüenza sentirse sexy sobre el escenario, ahora es todo lo contrario: "Tengo mucha seguridad, me quiero y me he aceptado como soy. Eso no lo he conseguido hasta después de veinte años". Una seguridad que, sin duda, ha demostrado en esta sesión de fotos con la mejor moda del verano. ¿Te gustan las prendas con las que ha posado Natalia para nosotros? No lo dudes y haz 'click' en el botón de Comprar para que sean tuyas.

Vestido de lino de Zara, 35,95 €

Sandalias de tacón de Pons Quintana, 215 € Comprar

Vestido de Savage Culture, 59,50 € Comprar

Sandalias de Exé Shoes, 84,95 € Comprar

Gargantilla de Sfera, 9,99 € Comprar

Pendientes de Sfera, 9,99 € Comprar

Vestido de Zara, 29,90 €

Sandalias de tacón de Unisa, 99,90 €

Pendientes 'Brichi' de Anabi, 25 € Comprar

Top de Sfera, 25,99 € Comprar

Short de BSB, 64,90 € Comprar

Sandalias de Mimi Chamois, 149 € Comprar

Cinturón de Rinascimento, 19,60 € Comprar

Pendientes de Anabi, 25 € Comprar

Anillo de Anabi, 40 € Comprar

Chaleco de BSB, 99,90 € Comprar

Top de Rinascimento, 75 € Comprar

Culotte de Intimissimi, 19,90 €

Sandalias de Exé Shoes, 84,95 € Comprar

Gargantilla de Sfera, 6,99 € Comprar

Cita en... Taberna Los Gallos

Taberna Los Gallos Taberna Los Gallos

Natalia tiene una agenda repleta de compromisos profesionales este verano. Por eso, aprovechamos un día que estaba en la capital para quedar con ella en la Taberna Los Gallos, ubicada en pleno barrio de Salamanca, donde se puede disfrutar de una amplia gastronomía y pasar un buen rato con los amigos en sus salones o en su agradable terraza.

Natalia: su belleza, al descubierto

Antes de irme a la cama...

Me lavo la cara y me aplico sérum y contorno de ojos, y me echo un aceite de rosa mosqueta en el pecho para que no se me arrugue el escote; luego me pongo una almohadilla entremedias, duerma sola o no.

En mi cuarto de baño nunca falta...

Un espejo con una buena iluminación.

Mi perfume favorito...

Uno que sea afrutado y bastante suave.

Mi producto de belleza ideal...

Una buena máscara de pestañas.

Ejercicio...

Soy adicta al gimnasio y cuando no puedo ir, salgo a correr o bailo.

Dieta...

He aprendido a comer, y llevo una dieta bastante equilibrada.

Voy a la peluquería...

Cada veinte días.

Tardo en maquillarme...

Llevo un maquillaje bastante natural.

ICON

Texturizador en polvo 'Powder' de ICON, 34 €

Pomada efecto brillo 'Allow' de ICON, 20,77 €

Gel efecto volumen 'Protein' de ICON, 24 €

Champú para cabello seco 'Drench' de ICON, 24 €

Acondicionador para cabello seco 'Free' de ICON, 27 €

Mascarilla para cabello seco 'Inner Home' de ICON, 32 €

Natalia, con el equipo de Diez Minutos

Entrevista: Daniel I. Carande Fotos: Fernando Roi Ayudante de fotografía: Sara Guillén Estilismo: María Álvarez Maquillaje y peluquería: Pablo Cerdán Agradecimientos: Taberna Los Gallos, Calle de Puigcerdá, 6. 28001 Madrid. Teléfono.: 914 310 647 tabernalosgallos.com

