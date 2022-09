Marta Riesco posa con las mejores tendencias de moda. Además de ofrecer su entrevista más sincera para DIEZ MINUTOS, la periodista se convierte en modelo por un día para mostrar las prendas y complementos que no pueden faltar en tu armario en la nueva temporada. La pareja de Antonio David Flores ha disfrutado de un verano tranquilo al lado de su pareja y ahora está centrada en su trabajo en la televisión y en un nuevo proyecto: un libro que está escribiendo sobre todo lo que le ha ocurrido en los últimos meses y que le está sirviendo de terapia.

En el 'Gente con Estilo' que protagoniza para DIEZ MINUTOS, Marta Riesco habla de su relación con Ana Rosa Quintana, su 'jefa', y agradece la reunión que tuvieron justo antes de que la presentadora anunciara que luchaba de nuevo contra un cáncer de mama. "El mejor consejo que me dio fue: "Ponte el paraguas y que caiga. Ya dejará de llover" y asegura que, en estos meses, no han perdido el contacto. La periodista tiene una energía arrolladora como demostró durante la sesión de fotos para nuestra revista y, mientras espera poder seguir trabajando en televisión, que es lo que más le gusta, se convierte en modelo por un día para posar con la mejor moda de la temporada.

La reportera, con vestido tipo corsé, de Zara, 39,95 € y sandalias negras con cadena de Exe Shoes, 64,95 € COMPRAR.



Marta, muy divertida y atractiva con vestido cut-out de Zara, 29,95 € ; sandalias de plataforma, de Exe Shoes, 119, 95 € COMPRAR y pendientes de Agatha Paris, 89 € COMPRAR.

La periodista, muy elegante, con short negro de Gaudí, 103,90 € COMPRAR; top de Marciano, 120 € ; americana blanca de Alba Conde, 259 € COMPRAR y collar de Thomas Sabo, 379 € .

Marta, espectacular con body de encaje azul de Guess, 80 € ; vaquero blanco de Mango, 25,99 € y pendientes de Acus, 65 € COMPRAR.

La reportera, con conjunto de punto de Marciano: falda, 120 € y top, 120 € ; pendientes de Agatha Paris, 89 €, COMPRAR y sandalias con cadena fina de Mimi Chamois, 249 € COMPRAR.

Mi belleza al descubierto

¿Qué producto no saco de mi bolso? Un labial color nude.

Lo último que hago antes de meterme en la cama. Ponerme sérum Evolugie.

¿Baño o ducha? Si es romántico, baño. Si no, como me gusta mucho dormir, ducha.

Siempre huelo a… Givenchy.

Me gusta el olor a… Givenchy, pero de hombre…(Risas)

¿Qué prenda no falta en mi armario? Un mini vestido.

¿Gimnasio? No, soy el peor ejemplo para eso. Me salva la genética, pero este año quiero apuntarme.

Cirugía estética, ¿sí o no? Por supuesto que sí, aunque quiero dejar claro que yo lo único que me he hecho ha sido cortarme la nariz con el doctor Peña. Lo demás es todo mío… (Risas)

Marta Riesco posa con el equipo de DIEZ MINUTOS

Redactora: Susana Jurado. Fotografía: Ana Ruiz. Ayudante de foto: Idoia Vitas. Estilismo: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Pablo Cerdán.