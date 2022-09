Marta Riesco ofrece su entrevista más sincera en DIEZ MINUTOS. La periodista abre su corazón para nuestra revista y, de forma gratuita, hace balance de sus últimos meses que no han sido fáciles porque pasó de ser una reportera de 'El programa de Ana Rosa' a ser objetivo de la prensa, 'sus compañeros', tras hacerse pública su relación con Antonio David Flores. A pesar de su energía arrolladora, de saber lo que hace y lo que quiere en la vida, el proceso no ha sido fácil para ella aunque intente no perder la sonrisa. Después de pasar un verano tranquilo junto a su pareja, Marta Riesco ha vuelto a su trabajo en Mediaset y, mientras espera poder volver a hacer directos que es lo que le da 'vidilla', la podemos ver en 'Ya es verano' aunque espera poder volver muy pronto a 'El programa de Ana Rosa'.

Precisamente, en la entrevista que solo podrás leer en DIEZ MINUTOS, Marta Riesco habla de Ana Rosa Quintana y revela que, dos días antes de anunciar su enfermedad, la llamó a su despacho y hablaron de su situación. "El mejor consejo que me dio fue: "Ponte el paraguas y que caiga. Ya dejará de llover" y revela que, en estos meses, no han perdido el contacto. La periodista nos cuenta qué pasó con su canción 'No tengas miedo' y revela cómo ha sido su regreso a Mediaset después de cinco meses y de, como ella misma reconoce, "haber perdido muchos amigos en esos pasillos".

Ana Ruiz

Marta Riesco reconoce que lo ha pasado muy mal y que, en estos meses, su pareja, familia y amigas de toda la vida han sido fundamentales. "Sin Antonio David yo no podría haber aguantado todo esto", asegura. La periodista desvela los momentos más especiales que ha vivido junto a su pareja y reconoce que si le pidiera matrimonio, su respuesta sería sí. Además, nos cuenta si han hablado de tener hijos y cómo lleva su familia que él sea su pareja. ¿Marta se ve envejeciendo al lado de Antonio David? Ella misma te lo cuenta en nuestro número de papel.

Marta Riesco reconoce que ha llegado algo de calma a su vida aunque, de momento, continúa en tratamiento y toma antidepresivos. Además, sigue acudiendo al psicólogo para tratar la ansiedad y reconoce que lo ha hecho visible "porque quiero que la gente sepa que no es nada de lo que haya que avergonzarse". Proyectos no le faltan porque a su trabajo en televisión y sus colaboraciones con firmas de moda en redes sociales, se une su primer libro que ya está escribiendo que le está sirviendo de terapia y que solo piensa publicar si lo hace íntegro, sin censura. "Odio la imagen que se ha dado de mí. Yo soy luchadora, nadie en la vida me ha regalado nada, sensible, insegura... y la persona más impulsiva de la Tierra", confiesa. Si quieres conocer mejor a Marta Riesco, no te pierdas la entrevista completa que solo podrás leer en DIEZ MINUTOS. ¡Corre al kiosco!

Ayudante de foto: Idoia Vitas. Estilismo: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Pablo Cerdán.