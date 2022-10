Ana Rosa Quintana no ha fallado a su tradición en su vuelta a 'El programa de AR'. Si cada arranque de temporada, la presentadora elige prendas blancas, su color de la suerte (y con el que se despidió de su público en noviembre de 2022), este 10 de octubre no iba a ser menos. La 'reina de las mañanas' aparecía en cámara nerviosa, emocionada y con una clásica y sencilla camisa... ¿de qué color? Blanca. "Como decíamos ayer, les dije que nos veríamos pronto, y a mí la verdad es que se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí. Así, que buenos días", ha dicho presentadora.

Unas palabras que se parecen a las que pronunció el 10 de enero de 2005, día el en que se estrenó 'El programa de AR. "Parece que fue ayer", dijo entonces a los espectadores, en alusión a los inicios de su carrera en Telecinco (antes de estar una temporada en la plantilla de Antena 3).

Al abrirse el plano se ha desvelado su 'total-look' también era similar al que llevó en 2005. Y es que Ana Rosa y su estilista de cabecera, Mamen Marqueño (@mamenmarqueno), no han dejado nada del look de la presentadora al azar. Unos pantalones vaqueros y varios collares. La diferencia es que en 2005 los pantalones que se llevaban eran acampanados. Era invierno y lo combinó con botas.

Ana Rosa Quintana, en el estreno de ’El programa de AR’ el 10 de enero de 2005.

En su regreso a la pequeña pantalla tras terminar el tratamiento contra el cáncer de mama, Ana Rosa ha optado por unos pantalones vaqueros tipo 'skinny' de la firma Page, con unas llamativas cremalleras en los laterales. Una prenda que ha combinado con camisa blanca de Aspesi, sandalias negras de tacón ancho y tachuelas de Valentino. Y un colgante con la Virgen de la Milagrosa. Además, llamaba la atención el cinturón negro con hebilla geométrica XXL.



Te proponemos cómo copiar sus pantalones, y es que son unos vaqueros con un corte de lo más actual y que puedes encontrar en varias firmas esta temporada. En Amazon, por ejemplo, lo hemos encontrado similar en varios tonos: negros, rosas, rojos, grises, azules... Y ahora tienen un 8% de descuento y solo cuestan menos de 23 €.

